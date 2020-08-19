مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 19-8-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-دعا أهالي ناحية تربه سبيه كافة الأحزاب الكردية إلى الإسراع في إعلان وحدة الصف، لمواجهة الخطر التركي الذي يهدد الوجود الكردي أينما وجد، وطالبوا سلطات باشور كردستان بأخذ موقف جاد ضد الهجمات التركية، موضحين: "مواقفها الأخيرة تعطي الشرعية للاحتلال التركي بشن الهجمات على الكرد". (مرفق بالصور والفيديو).

-يشيع أهالي ناحية تل حميس جثمان المقاتل في صفوف قوات واجب الدفاع الذاتي اسعد عبدالعزيز العلي، الذي استشهد في دير الزور، إلى مثواه الأخير في مزار الشهداء في ناحية تل حميس. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-بيّن عبد الكريم سكو أن باشور كردستان الآن في خطر حقيقي بسبب أطماع الاحتلال التركي، وقال: "رغم المعارضة الشعبية في باشور كردستان ضد الهجمات التركية ورفضهم الاحتلال إلا أن حكومة باشور كردستان ما تزال صامتة".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-من فيتنام إلى الأنفال ومن ديرسم إلى روج آفا، تستمر الحرب الخاصة ضد النساء متمثلة بالتحرش والاغتصاب والإبادة والمجازر، كلطخة سوداء في تاريخ البشرية. (مرفق بالصور والفيديو).

-قالت الرئيسة المشتركة لجمعية حقوق الإنسان إن حزب العدالة والتنمية يرى في اتفاقية إسطنبول تهديدًا لسياساته، وأشارت "نحن نعيش في عملية يتم فيها إضفاء الشرعية على العنف ضد المرأة من قبل الدولة"، ودعت النساء إلى تكثيف نضالهن وكفاحهن. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

-في ذكرى قفزة 15 آب، أطلقت حركة الشبيبة الثورية حملة تحت شعار " سننتصر" التي دعت مكونات شمال وشرق سوريا الى تصعيد النضال ضد الفاشية التركية. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-يعتمد مُهجّرو عفرين في مقاطعة الشهباء على استخدام المياه الجوفية نتيجة الدمار الذي خلّفه مرتزقة داعش في المقاطعة وتدميره للبنى التحتية للمنطقة، مما اضطرت بلدية الشعب في مقاطعة الشهباء إلى الاعتماد على الآبار. (مرفق بالصور والفيديو).

-تعمل لجنة الضابطة والتموين التابعة لبلدية إقليم عفرين على منع احتكار الأسعار من قبل التجّار في مقاطعة الشهباء، وخاصّة في ظلّ الغلاء الفاحش، واستغلال انتشار جائحة كورونا في المقاطعة. (مرفق بالصور والفيديو).

-طالب أبناء شمال وشرق سوريا منظمة الصحة العالمية والمنظمات الإنسانية بضرورة الإسراع في تقديم المساعدات والمعدات الطبية لأهالي مناطق شمال وشرق سوريا لمنع حدوث كارثة إنسانية. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA