مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 19-6-2021

-تنطلق في مدينة كوباني فعاليات خيمة المقاومة وذلك دعما لمقاومة الكريلا بوجه هجمات الاحتلال التركي على باشور كردستان، وذلك في ساحة الشهيد عكيد الساعة ١١:٠٠ وسيستمر ثلاثة أيام متواصلة (مرفق بالصور والفيديو).

ـ يدلي مؤتمر ستار ببيان بصدد اغتيال عضوة حزب HDP وذلك في ناحية الدرباسية الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

ـ ينظم مجلس سوريا الديمقراطية ندوة حوارية بعنوان "سوريا إلى أين تتجه" في صالة رشو بمدينة الحسكة، الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

ـ تقام اليوم المعرض الصناعي الثاني للمنتجات المحلية والذي ينظمه هيئة الاقتصاد والزراعة في اقليم الجزيرة بالتنسيق مع اتحاد غرف الصناعة والتجارة وذلك في صالة السنابل بالحسكة الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-اعتبر سياسيون وإداريون أن اعتقال ممثلي الإدارة الذاتية "اعتقال تعسفي دون وجود تهمة صريحة موجهة إليهم"، مؤكدين أن ذلك ضرب للأمة الديمقراطية ويفرق الشمل الكردي، ويحقق غايات تركيا. (مرفق بالصور والفيديو).

قالت رئيسة مجلس حزب سوريا المستقبل في منبج عذاب العبود إن "أجندات خارجية وداخلية تحاول استهداف التعايش المشترك والتجربة الديمقراطية التي كانت وما زالت أملًا لكافة السوريين"، وذلك تعليقًا على الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة منبج. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-نوّهت سياسيات إلى أن هدف السلطات التركية من تشديد العزلة على القائد عبد الله أوجلان ما هو إلا سعي للهيمنة على حرية المجتمعات التي ربطها القائد بحرية المرأة وتحريرها من مقصلة العبودية خلال مرافعاته، ليتسنى لها بسط نفوذها، كما شددن على تعزيز الكفاح إلى أن تكسر العزلة وينال القائد حريته الجسدية. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-أكدت أسر الكريلا أن المقاومة التي يبديها قوات الكريلا في جبال كردستان هي مقاومة الوجود واللاوجود، ودعوا الديمقراطي الكردستاني إلى دعم الكريلا بدلًا من التواطؤ مع المحتل التركي، وقالوا "حزب العمال الكردستاني وجودنا، وقوات الكريلا قواتنا".(مرفق بالصور والفيديو).

-طالب ذوو مقاتلي الكريلا في كركي لكي وأهالي تربه سبيه الحزب الديمقراطي الكردستاني بالعدول عن دعمه للاحتلال التركي في هجماته على باشور كردستان، مؤكدين أن قوات الكريلا هي صمام الأمان للكرد والقوة التي تحمي مكتسباتهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضحت الرئاسات المشتركة في حي الشيخ مقصود بحلب بأنّ احتلال الدولة التركية للمناطق السورية بمشاركة مرتزقتها، الهدف منه إعادة الأمجاد العثمانية، مؤكّدين بأنّ الصّمت الدولي يدل على أنّهم شركاء مع الاحتلال التركي في جرائمه. (مرفق بالصور والفيديو).

-دعا وجهاء عشائر كردية الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى عدم الانجرار للاحتلال، والعمل من أجل الوحدة الكردية، مطالبين القوات الكردية على اختلافها بتوجيه رصاصها إلى الاحتلال التركي بدلًا من إخوتهم الكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-قال نادي عاطف رئيس منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان على مستوى الشرق الأوسط، إن منظمة الذئاب الرمادية التركية منظمة إرهابية مدعومة من أردوغان، مشيرًا إلى أن المنظمة التي تعرف باسم “أوجاكلاري” في ستينيات القرن الماضي، وتصنف على أنها من جماعات الفاشية الجديدة المتعصبة قوميًّا، قد انخرطت في عمليات إرهابية كبيرة. (مرفق بالصور).

-قال الباحث والأكاديمي الليبي، الدكتور جبريل العبيدي، إن هناك محاولات تركية مستمرة ومتكررة لانتهاك السيادة الليبية، وهو ما ظهر جليًا في زيارة وزير حرب أردوغان خلوصي آكار دون تنسيق ولا حضور للسلطات الليبية، وأكد أنه لا بديل عن خروج القوات التركية ومرتزقتها السوريين من ليبيا. (مرفق بالصور).

ANHA