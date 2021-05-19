مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 19-5-2021

- قال الكاتب برادوست ميتاني إن الهدف الرئيس للدولة التركية هو إبادة الشعب الكردي، وإن كل من يلتزم الصمت إزاء هذا الهجوم، وبشكل خاص حكومة جنوب كردستان، معرض للهزيمة. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكّد مهجّرو عفرين أنّ الحماية الذاتية هي حقّ مشروع لهم أمام هجمات الاحتلال التركي الذي يسعى دائماً إلى صهر وجود الشعوب السائرة على درب مشروع الأمة الديمقراطية. (مرفق بالصور والفيديو).

- استنكر عضو المجلس الإداري في البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة إقدام الاحتلال التركي على بناء المستوطنات في عفرين، وقال إن الهدف هو القضاء على الشعب الكردي وإجراء التغيير الديمغرافي. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- أكدت الرئيسة المشتركة للاتحاد الإيزيدي لمقاطعة عفرين سعاد حسو، تعرض القرى الإيزيدية في عفرين المحتلة لعمليات التغيير الديمغرافي والإبادة العرقية الممنهجة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، داعيةً الكرد جميعاً والمجتمع الإيزيدي بشكل خاص للانتفاض في وجه الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

- قالت إداريات في مؤتمر ستار بإقليم الفرات إن الهجمات التركية على مناطق الدفاع المشروع "مديا" هي مؤامرة دولية جديدة كالمؤامرة التي حيكت سابقًا ضد القائد عبد الله أوجلان، وكذلك هي سلسلة متتابعة للهجمات التي شنت على مناطق شمال وشرق سوريا واحتلال بعض أجزائها. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- قال الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي بالشدادي، فاضل الحسين، إن ملف معتقلي داعش يشكل خطرًا وتهديدًا حقيقيًّا على مستقبل المنطقة، مبيّنًا أن إجلاء رعاياها ومحاكمتهم واجب على الحكومات في العالم. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

- أبدى الشبيبة دعمهم ومساندتهم لحملة صقور زاغروس الثورية عبر مسيرة راجلة استمرت لثلاثة أيام، وحظيت بترحيب من أهالي المدن التي مروا بها. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفنّ

- تستمرّ أعمال المرحلة الثانية من فعاليات ملتقى روج آفا الثالث للفن التشكيلي في يومه الثاني، بعرض لوحات فنية في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، الساعة 11:00، (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- قال عضو هيئة الاقتصاد قسم الشؤون الزراعية لإقليم عفرين، المهندس الزراعي باسم عثمان، إن دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها يتعمدون استهداف المحاصيل الزراعية وإحراقها في الشهباء، كما فعلوا في العام الماضي. (مرفق بالصور والفيديو).

- قال نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي في منبج، جمعة حيدر، إن حبس مياه نهر الفرات أثّر على القطاع الزراعي وأدى إلى انقطاع الكهرباء، الأمر الذي أثر سلبًا على القطاع الصناعي، ورأى أن ذلك محاولة تركية للضغط على شعب شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

- بعد 22 عاماً من غمرها في مياه نهر الفرات، القرى التي كانت مغمورة غربي مدينة كوباني تعيد دولة الاحتلال التركي لساكنيها ذكرياتهم المؤلمة بعد خفضها لمنسوب مياه نهر الفرات. (مرفق بالصور والفيديو).

- بعد عام جاف، بدأ المزارعون في مقاطعة كوباني بحصاد موسم لا يتعدى ما زرعوه في بداية الموسم، وبدورها تستعد الإدارة الذاتية لاستقبال الحبوب من المزارعين في الـ 25 من هذا الشهر. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA