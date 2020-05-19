مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 19-5-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

تواصل هيئة التربية في إقليم الفرات عملية التعليم عن بعد لطلبة الشهادة الثانوية وجامعة كوباني، بعد أن أغلقت المدارس والجامعات في مناطق شمال وشرق سوريا تنفيذاً للتدابير الوقائية من انتشار فيروس كورونا. (مرفق بالصور والفيديو).

قال مواطنو ناحية الدرباسية إنّ التقارب الكردي "يسرّ القلوب"، وينبغي على الأطراف السياسية أنّ تتّفق وتبحث عن نقاط مشتركة لتحقيق وحدة الصف الكرديّ، وطالبوا الإدارة الذاتية أن تدخل كطرف مساعد لحل النزاعات بين الجهات الرسمية الموجودة في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

تفادياً لأضرار الحرائق في المحاصيل الزراعية بمناطق إقليم الجزيرة، خصصت الإدارة الذاتية الديمقراطية للإقليم أرقاماً للحالات الطارئة في كافة مدن ونواحي وبلدات الإقليم. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

تتسارع وتيرة الاجراءات التفاعلية في إطار الاستراتيجية الأمريكية تجاه سوريا إلى إحداث تصدعات حقيقية في طبيعة التحالفات القائمة بين أغلب دول الإقليم وخرقها, لتأتي لعبة المحاور التي اعتمدتها الولايات المتحدة في إجبار دول العالم على الخوض بها. (مرفق بالصور).

تستخدم أطراف الصراع في سوريا، المعابر كوسيلة ابتزاز لتمرير أجنداتها في مناطق شمال وشرق سوريا، والنيل من الإدارة الذاتية وتجويع الشعب. (مرفق بالصور).

سياسة

انتقد السكرتير العام لحزب التجمع الوطني الكردستاني محمد عباس عدم مشاركة كافة الأحزاب وشرائح المجتمع الكردي في نقاشات الوحدة الكردية، مطالباً باجتماع كافة الأطراف الكردية في سوريا لتحقيق وحدة وطنية كردية. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

أوضح عضو المكتب التنظيمي لفرع الجزيرة في حزب "سوريا المستقبل" أن الإدارة الذاتية بادرت بشكلٍ جدي لإنجاح الحوار مع الحكومة السورية, وقال "النظام يتحجج, ولم يبدِ استعداده بشكلٍ رسمي لهذا الحوار, لأن هناك أجندات خارجية كإيران وروسية هي التي تتحكم في قراراته ".(مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

"عفرين آرت" Efrîn Art، مشروع فني فرضته ظروف حظر التجوال، يسعى إلى تعزيز التواصل بين الفنانين التشكيليين وتبادل الخبرات، وإنجاز أعمال فنية. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

بدأت ملامح الاستعداد لاستقبال عيد الفطر تظهر في أسواق مدينة كوباني، لكنها ليست كالأعوام السابقة، إذ أن تدهور سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وما رافقه من غلاء للأسعار أثّر بشكل كبير في استعدادات الأهالي لاستقبال العيد. (مرفق بالصور والفيديو).

تواجه مبادرة أبناء حي الهليلية لزراعة الأشجار والتي وصل عددها إلى 660 شجرة مشكلة في تأمين المياه، في حين وعدت بلدية الشعب في مدينة قامشلو بسقاية الأشجار بدءاً من اليوم بشكل مؤقت بواسطة صهاريج المياه، إلى حين الانتهاء من دراسة حفر بئر بالقرب من المشروع. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA