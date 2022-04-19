مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 19-4-2022

-يشيع أهالي ناحية تربه سبيه جثمان الشهيد أحمد عليان العويد في مزار الشهيد دلشير بقرية دكري وهو عضو قوات واجب الدفاع الذاتي الذي استشهد أثناء تأديته لواجبه العسكري، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو ).

أكد شيخ عشيرة العلي في مدينة الرقة، رمضان الرحال، أن هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع وشمال وشرق سوريا امتداد لجرائم القتل بحق مكونات المنطقة، مؤكداً على وقوف العشائر العربية وكافة المكونات ضد هذه الهجمات. (مرفق بالصور والفيديو ).

ندد عضو المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطية، خليل عبدي بالحصار الذي تفرضه الفرقة الرابعة التابعة لحكومة دمشق على الشيخ مقصود والأشرفية ومقاطعة الشهباء، وعبّر عن ثقته بمقاومة الأهالي "لأنهم سبقوا وواجهوا حصاراً أقوى".(مرفق بالصور والفيديو ).

أوضح كتاب وسياسيون أن استمرار العزلة المطلقة على القائد عبد الله أوجلان واستمرار الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا الذي يقابله صمت دولي، يأتي في سياق مساعي الرأسمالية العالم لإجهاض أن مشروع نهضوي في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو ).

أكد الرئيس المشترك لمكتب العلاقات الدبلوماسية لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات، بكر حج عيسى، أن مقاطعة عفرين المحتلة تتعرض إبادة ثقافية وعرقية على مرأى العالم أجمع، داعياً إلى تحرك عاجل إيقاف الجرائم التركية في المقاطعة المحتلة. (مرفق بالصور والفيديو ).

قال وجيه عشيرة المحاسن العربية أنه لا حل في سوريا يلوح بالأفق القريب إلا إذا حظيت المكونات بتمثيل سياسي حقيقي عبر طاولة حوار سوري، ووصف ما تسمى "التسويات" التي أجرتها حكومة دمشق في درعا ومناطق من دير الزور والرقة بالفاشلة. (مرفق بالصور والفيديو ).

قال أبناء مدينة منبج إن مكونات شمال وشرق سوريا متعايشة في أمن وأمان على مبدأ أخوة الشعوب والديمقراطية، على الرغم من مساعي المتربصين في خلق الفتن للقضاء على المشروع الديمقراطي وضرب الأمن والاستقرار الذي تعيشه المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو ).

حذر وجهاء عشائر في ريف دير الزور الشرقي من وقوع كارثة بيئية في حال استمرار انخفاض منسوب مياه نهر الفرات، واستنكروا ممارسات الاحتلال التركي بحق أبناء شمال وشرق سوريا، مطالبين منظمات حقوق الإنسان بالعمل وفق المبادئ والأخلاق تجاه هذه الممارسات. (مرفق بالصور والفيديو ).

حوار

أوضح مسلم تعقيباً على الهجمات التركية ضد مناطق جنوب كردستان وجود مخطط خطير وكبير يستهدف وجود الكرد: وقال: "إن نجح مخطط العدو في روج آفا وفي مناطق الدفاع المشروع فالخطوة الثانية ستكون إمحاء إقليم كردستان. هناك تحضير لإزالة فيدرالية جنوب كردستان". وقال: "في هذه المرحلة لا يمكن لأحد الوقوف على الحياد".(مرفق بالصور والفيديو ).

كردستان

دعا المراقب السياسي والصحفي من جنوب كردستان، بشدار بابكر، الكرد في جنوب كردستان لرفع صوتهم في وجه الحزب الديمقراطي الكردستاني شريك الدولة التركية في إبادة الكرد، محذراً من أن الصمت تجاه هذه السياسات لن يخدم سوى دولة الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو ).

أكد أهالي في مدينة كوباني وحي الشيخ مقصود بحلب أنهم لن يسمحوا للحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) بالمتاجرة بدماء الشعب الكرد وتضحيات الشهداء من أجل تكديس الأموال. (مرفق بالصور والفيديو ).

أشارت فعاليات اجتماعية وشعبية في مدينتي الطبقة والحسكة أن الجدار الفاصل بين شنكال وروج آفا مخطط لدولة الاحتلال التركي تنفذه حكومة الكاظمي بعد تواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني. (مرفق بالصور والفيديو ).

ANHA