مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 19-4-2021

- أوضح الناطق الرسمي للمجلس العسكري السرياني أن التحركات الأخيرة لروسيا وحكومة دمشق من جهة ودولة الاحتلال التركي تهدف للضغط على الإدارة الذاتية وترهيب الأهالي.(مرفق بالصور والفيديو).

- أكد رئيس المؤسسة الدينية في منبج وريفها، علي الجميلي، أن الإسلام دين سلام ومحبة ودين أخوة وتقارب، إلا أن الدولة التركية تحرّفه عن مبادئه عندما تستخدمه ستارًا لتوسيع مناطق احتلالها وارتكاب الجرائم بحق المدنيين. (مرفق بالصور والفيديو).

- قال الدكتور، نايف بزوان، إنّ الهدف الأساسي للإبقاء على الأوضاع في مخيم الهول على ما هي عليه هي استغلالها ضد الإدارة الذاتية، وذلك بما ينسجم مع المصالح الدولية. (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضحت إدارة الأمن الداخلي في الرقة أنها اتخذت كافة الإجراءات لضمان حسن تطبيق قرار الحظر الكلي المفروض على المدينة منذ الـ 6 من شهر نيسان الجاري، وذلك بالتعاون مع بلدية الشعب ولجنة الصحة، داعية الأهالي إلى أن يكونوا عونًا في الحد من انتشار فيروس كورونا. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- بيّن سكرتير حزب الوفاق الديمقراطي الكردي السوري، فوزي شنكالي، أنّ السلطات التركية تستند في سياستها إلى منطق محاربة كل ما حققه القائد عبد الله أوجلان، وذلك في إشارة إلى استهداف المنزل الذي مكث فيه بكوباني عام 1979. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

- تستمر الحملة التي أطلقتها أكبر نقابة عمالية في بريطانيا بالمشاركة مع نقابات GMB(نقابات عمالية عامة)، لتحقيق حرية أوجلان منذ 2016، وأوضحت سكرتيرة الاتحاد الدولي لنقابات العمال وأحد المديرين التنفيذيين للحملة أنهم حققوا نتائج إيجابية كبيرة للتعريف بأوجلان وقضيته. (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- ما إن حلّ شهر رمضان حتى ارتفعت أسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرة حكومة دمشق، في حين تزيد الأزمات المتلاحقة من صعوبة الوضع لدى المواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

- بهدف تحذير الأهالي من عواقب ومخاطر انتشار فيروس كورونا خلال شهر رمضان، تعمل المؤسسة الدينية في الطبقة عن طريق أئمّة المساجد على تقديم النصائح للأهالي وضرورة الالتزام بقواعد السّلامة. (مرفق بالصور والفيديو).

- تحدثت خفشي عرفات ومحمود جقماقي عن مشروع "الجدائل الخضراء" وقالا إن هذا المشروع هو بمثابة صرخة الأرض والطبيعة، وناشدا الأحزاب السياسية والمؤسسات بتقديم الدعم للمشروع. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA