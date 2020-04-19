مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 19-4-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

- كلما أرادوا المكوث في منطقة نائية، يصبحون هدفاً لهجمات الجيش التركي الذي قتلهم وأحرق قراهم وماشيتهم، وها هم يُقتلون الآن أمام مرأى العالم قصفاً، ويعانون أشد أنواع الظلم من قبل من يدّعون بأنهم أبناء جلدتهم، كل ذلك لأنهم رفضوا الخنوع والذل والاضطهاد.

- "البيشمركة قادمون" لحماية الشعب الكردي؛ شعارات ظلت على بعض جدران مدينة ديرك، ولكن تتكشف الحقائق يوماً بعد يوم، فبعد هجمات خانه صور، ها هي هذه المجاميع المسلحة تتوجه إلى جبال قنديل تنفيذاً لمخطط تركي بحت يخدم سياسة بعض الأحزاب في جنوب كردستان.

- عبّر الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي في الحسكة، عن مخاوفه حول صحة القائد عبد الله أوجلان في ظل انتشار وباء كورونا داخل السجون التركية، وطالب منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة بالسماح لمحاميه وأسرته اللقاء به والكشف عن وضعه الصحي. (مرفق بالفيديو والصور).

- لفت نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة كري سبي صبري نبو، إلى أن تركيا تستغل انشغال العالم بمحاربة فيروس كورونا لتوسيع مناطق احتلالها في المنطقة، وناشد المجتمع الدولي للضغط على تركيا لإيقاف لوقف اعتداءاتها وقصفها على المناطق الآمنة. (مرفق بالفيديو والصور).

المجتمع والحياة

- تعدّ من أكثر النباتات قيمة غذائية، وما يزال أهالي المنطقة يخرجون في فصل الربيع لجمعها، وقد ذُكرت في الأغاني الفلكلورية الكردية القديمة. (مرفق بالفيديو والصور).

الشرق الأوسط

- رأى مراقبون أن هناك نية تركية للرضوخ لروسيا بشأن مرتزقة "تحرير الشام" لكنها تحاول اللعب مجدداً عبر تغيير اسم هذه الجماعة، فيما بدا الوضع وكأنه أشبه بترسيم حدود بين تركيا وروسيا في إدلب, في حين ارتفعت حظوظ الكاظمي لتشكيل الحكومة العراقية نتيجة للدعم الداخلي والخارجي.

السياسة

- دعا عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي الكردي السوري كيلو عيسى، الأحزاب في باشور (جنوب كردستان) إلى تغليب مصلحة الشعب الكردي على الخلافات الحزبية الضيقة. (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA