مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 19-3-2022

-يطلق أهالي ديرك حملة نظافة لمنطقة سد مزكفت بمناسبة حلول أعياد النوروز الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

-ينظم مركز دجلة للثقافة والفن في ديرك احتفالية بمناسبة أعياد النوروز، وذلك في صالة الشهيد باور للشبيبة الثورية الساعة 16:00(مرفق بالصور والفيديو).

-تصدر اللجنة التحضيرية لأعياد النوروز 2022 في ديرك بيانا للكشف عن أماكن وبرنامج النوروز. الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

تستمر الاحتفاليات، وايقاد شعلة نوروز في مقاطعة الحسكة عبر احتفالات متفرقة في كلا من "الدرباسية، الحسكة، ومخيم سري كانيه"، الساعة 15:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-يدلي حزب الاتحاد الديمقراطي في كركي لكي ببيان للرأي العام حول انتهاء حملة التواقيع في كركي لكي والقرى التابعة لها المطالبة بإخراج اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الارهاب" الساعة 11:00 (مرفق بالصور وفيديو).

يطلق مجلس ناحية الدرباسية ومدينة الحسكة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وأهالي المدينة والناحية، حملة نظافة عامة، ستشمل الساحات والطرق الرئيسية، لمدة يوم كامل، في إطار فعاليات استقبال نوروز 2022، الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

يخرج أهالي المنطقة الجنوبية، في مقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا في مظاهرة منددة بالاحتلال التركي لعفرين، في ناحية الشدادي، الساعة 12:00. وفي نفس السياق يخرج الشبيبة الثورية السورية في ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة في مظاهرة منددة بالاحتلال التركي لعفرين، الساعة 16:00. (مرفق بالصور والفيديو).

-ينظم مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الحسكة، حفلة فنية لزوجات شهداء المقاطعة، احتفالاً بنوروز 2022، وذلك في مطعم طيفور وسط مدينة الحسكة الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

تتفق مكونات شمال وشرق سوريا أن نوروز هو عيد جميع المكونات، وتمنت أن يكون نوروز عام 2022 هو عيد تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

أكّد عضو اتحاد مثقفي إقليم الجزيرة، عبد الباري أحمي، أن العلاقات الاجتماعية بين الكرد والعرب تستمر بقوةٍ رغم كل المحاولات الساعية لزعزعتها، وقال: "إن كانت الوحدة الكردية - العربية اليوم، أفضل مما كانت عليه أمس، فينبغي أن نورث أبناءنا وحدة أفضل منها في المستقبل".(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح الحقوقي حسين نعسو أن ما ترتكبه دولة الاحتلال التركي في عفرين المحتلة، جرائم حرب وفق المادة الـ 8 من ميثاق روما لعام 1998، مؤكداً أن المجتمع الدولي لم يحرك ساكناً رغم الوثائق والأدلة؛ لارتباط مصالحه مع تركيا. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

أوضح البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي هشيار أوزسوي أنّ الدولة التركية تسعى للاستفادة من الأزمة بين أوكرانيا وروسيا، وأنها تبحث عن فرصةٍ لشنِّ هجومٍ موسّعٍ على باشور (جنوب كردستان) أو روج آفا. كما ذكر أوزسوي أنّ الدولة التركية تسعى لتحقيق ما وصفه بـ "انتصارٍ صغير" قبل الانتخابات وذلك لاستخدامه فيها. (مرفق بالصور).

تحليل

ان الحرب الجارية في أوكرانيا من دون شك صراع للمحافظة على الهيمنة, مما يوضح لنا التغيرات التي ستحصل في حال سقوط السوفييت حيث ستشمل التغيرات كل الاتفاقات والهيكلة التي تم وضعها في بدايات 1990. وبالطبع ستؤثر هذه التغيرات على مناطقنا وعلى تاريخ العالم أيضا.

المرأة

تتحدث نساء عن قمع وتهميش وإقصاء الكرد من قبل الأنظمة الحاكمة لسوريا، والإجراءات القسرية التي كانت تتخذ بحقهم أثناء الاحتفال بنوروز، معتبرات خروج الكرد ضد كافة أشكال الاستبداد، احتجاجاً وثورة ودلالة على ما يعنيه نوروز للكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

-ينظم اتحاد المرأة الشابة في ناحية تربه سبيه مسيرة ليلية بالمشاعل بمناسبة حلول عيد نوروز، الساعة 17:00(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

عبّر مدير المركز الكردي للدراسات الكردية عن ثقته باستمرار المقاومة بأساليب متطورة ضد الاحتلال التركي لعفرين ورأى فيها السبيل الوحيد لتحرير المقاطعة المحتلة وكسب المزيد من التعاطف على مستوى العالم. (مرفق بالصور).

ANHA