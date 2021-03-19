مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 19-3-2021

- يخرج أطفال دار رعاية الطفولة في ناحية كركي لكي مسيرة من تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد أوجلان، الساعة11:00(مرفق بالصور والفيديو).

- يشيّع أهالي ناحية تل حميس جثمان المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية سامي الحوشي، في مزار شهداء تل حميس، الساعة11:00(مرفق بالصور والفيديو).

- دعا الكاتب والصحافي اللبناني، خليل القاضي، عضو المبادرة العربية لحرية أوجلان، جميع المنظمات الدولية والإقليمية التي تُعنى بحقوق الإنسان إلى المساهمة والمساعدة في مطالبة الحكومة التركية بالإفراج عن المناضل والمفكر عبدالله أوجلان خصوصًا وأن اعتقال القائد أوجلان هو اعتقال تعسفي وسياسي وآن الأوان لوضع حد لهذا الاعتقال. (مرفق بالصور والفيديو).

- بعد ورود أنباء، عن تدهور صحة القائد عبدالله أوجلان في معتقله، صدرت ردود فعل غاضبة من كافة الشعوب، مطالبة بالكشف عن وضع القائد وفك العزلة عنه والسماح لمحاميه وعائلته بلقائه، كما تمت الدعوة إلى الانتفاض في وجه الفاشية التركية وسياساتها القمعية. (مرفق بالصور والفيديو).

- تحاول الفصائل المرتزقة بدعمٍ من الاحتلال التركي السيطرة على قريتين بالقرب من عين عيسى في عدوانٍ مستمر منذ 4 أشهر، فيما تبدي قوات سوريا الديمقراطية مقاومة عظيمة في التصدي للهجمات. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- ينظّم الحزب الديمقراطي الكردي السوري P.D.K.S في كوباني احتفالية بمناسبة قدوم عيد النّوروز، (مرفق بالصور والفيديو).

- تنظم احتفالية بمدرسة موسى عنتر بمدينة قامشلو، بمناسبة قدوم عيد النوروز ، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- يقيم إدارة مخيّم نوروز احتفالية بمناسبة عيد نوروز، للمهجرين من سري كانيه وكري سبي، الساعة 01:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- يحتفل أطفال ناحيتي تل حميس وتل براك بمناسبة عيد نوروز في المركز الثقافي بناحية تل حميس، ضمن مجموعة من العروض الفنية يقدّمها أطفال الناحيتين، الساعة11:00(مرفق بالصور والفيديو).

- هنأ أهالي ناحية تل تمر نوروز 2021، وقالوا: "سيكون نوروز النصر والحرية لجميع الشعوب"، وأكدوا أن "رسالتنا لنوروز هذا العام هي أننا مقاومون وصامدون حتى تحرير أرضنا". (مرفق بالصور والفيديو).

- قال آلدار خليل إن ثورة شمال وشرق سوريا تجسد روح نوروز ودعا شعوب المنطقة إلى تصعيد النضال بروح نوروز، وأضاف "في هذا النوروز يجب أن نثبت أننا ملتزمون بفكر القائد آبو، بدون تحرير القائد آبو لن تنتصر ثورة روج آفا".(مرفق بالصور والفيديو).

حوار

- قالت روزا صالح إنه لا توجد ديمقراطية وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط، إنما يناضل الناس بالبنادق من أجل الحصول على حقوقهم، ورأت في الأمة الديمقراطية التي طورها القائد أوجلان، وأبصرت النور في روج آفا النموذج الذي يمنح الأمل للشعب، وأكدت أن ثورة روج آفا أصبحت مصدر الإلهام بعد الدور الكبير الذي لعبته المرأة فيها. (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- لم تتوقف تركيا يومًا منذ احتلالها لمقاطعة عفرين، عن جرائمها وسياساتها الهادفة إلى طمس حقيقة هذه المنطقة وإبادتها ثقافيًّا للقضاء على كل ما هو كردي فيها. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

- تنظّم شبيبة كوباني خيمة اعتصام للمطالبة بالكشف عن الوضع الصحي للقائد أوجلان، (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- يتوافد أهالي مدينة قامشلو إلى خيمة عزاء العضو في قوات الدفاع الذاتي الشهيد حسين الحشاش، بالقرب من دار الشعب بحي الكورنيش، الساعة10:00(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA