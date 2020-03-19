مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 19-3-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-مسنة من مقاطعة عفرين المحتلة تبلغ من العمر 65 عاماً، شهدت جرائم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته التي ارتكبت بحق المدنيين في عفرين، تقول إنها لم تستطع الذهاب إلى حقول الزيتون مدة عامين، بسبب مضايقات الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

-على مدى عامين متواصلين يواصل أهالي عفرين الصمود والمقاومة في المرحلة الثانية من مقاومة العصر، لإيمانهم أن المقاومة هي السبيل الوحيد للعودة إلى عفرين. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-لفت السياسي محمد حسين، إلى أن مشروع الأمة الديمقراطية والأفكار التي طرحها القائد عبدالله أوجلان هي الطريق الوحيد لحل الأزمة السورية، ويجب طرحها في الشرق الأوسط. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-زراعة الزّيتون أمر مرتبط منذ الأزل بأهالي عفرين، كما أنّها باتت مهنة وتراثاً بالنّسبة للآخرين, وبالرّغم من احتلال الجيش التركي ومرتزقته لمقاطعة عفرين إلّا أنّ العفرينيّين لن يرضوا بالتّخلي عن زراعة الزّيتون أينما وُجِدوا. (مرفق بالصور والفيديو).

-يعمل الهلال الأحمر الكرديّ في مخيّم الهول, على تثقيف النّازحين واللّاجئين لعدم انتشار وباء "كورونا"، ويعمل على رفع عدد كوادره، فيما أشار محمود علي، أنّ تقليل المنظّمات أعداد كوادرها يرجع سلباً على المخيّم من الناحية التثقيفيّة، وطالبها بتجهيز حجرات صحّيّة داخل المخيّم تخوّفاً من تفشّي الفيروس. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA