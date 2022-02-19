مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 19-2-2022

شددت نساء يتلقين دروساً في اللغة الكردية على أهمية وضرورة التعلم باللغة الأم، وأكدن على أن جذور وهوية المرء مرتبطة بلغته. (مرفق بالصور والفيديو).

"جميعنا كنا متلهفين لرؤية القائد أوجلان، كنا ننتظر وصوله إلى القاعة، والاستماع إلى حديثه ورؤيته بشكل شخصي، كان يتكلم لنا، لم نكن ندرك معنى الكثير من الكلمات، لكن ما نشاهده اليوم في روج آفا أوضح لنا معاني تلك الكلمات"، بهذه الكلمات وصف وجيه من عشيرة الأومرا، ووالد أحد شهداء حركة حرية كردستان، لقائه مع القائد أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

أثار قرار المحكمة الاتحادية في العراق بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة باشور (جنوب كردستان) جدلاً واسعاً في الأوساط العراقية، ويرى مراقبون أن القرار جاء بعد إقصاء مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني من سباق الرئاسة، ومن شأنه أن يضغط على الصدر الذي تحالف مع حزب تحوم حوله شبهات فساد كثيرة. (مرفق بالصور).

الشبيبة

عبر الشبيبة في منبج والدرباسية عن رفضهم بقاء اسم حزب العمال الكردستاني في "قائمة الإرهاب"، وأكدوا أن الحزب حزب مناضل تأسس لخدمة الشعب وتحريره من العبودية، وما الإرهاب إلا من يقتل ويقمع الشعب. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

أجرى الوسيط الأميركي محادثات مع رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، في ظل تفاؤل من الجانبين لاستكمال المفاوضات السابقة غير المباشرة. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

أكد الرئيس المشترك في لجنة الزراعة في إقليم عفرين، باسم عثمان، أن الموسم الزراعي للعام الجاري سيكون أكثر تضرراً بشكل عام في مقاطعة الشهباء؛ نتيجة الإجراءات التعسفية التي تفرضها حكومة دمشق على المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA