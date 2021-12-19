مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 19-12-2021

ينظم مجلس دير الزور المدني احتفالية بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس المجلس. (مرفق بالصور والفيديو).

تبدأ في مدينة كوباني فعاليات خيمة الاعتصام للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان والتنديد بالعزلة المفروضة عليه في سجن جزيرة إيمرالي، وذلك في ساحة الشهيد عكيد الساعة 09:00. (مرفق بالصور والفيديو)

يشارك أهالي إقليم الجزيرة في إحياء أربعينية الشهيد يوسف كلو وحفيديه محمد ومظلوم، والتنديد بجرائم الدولة التركية، وذلك بتنظيم مسيرة جماهيرية في مدينة قامشلو صوت مبنى الأمم المتحدة في المدينة، الساعة 9.30. (مرفق بالصور والفيديو).

تشارك مكونات ناحية تربه سبيه في مراسم تشيع الشهيد شرفان شدادة عضو قوات سوريا الديمقراطية إلى مقبرة السريان بدوار اذادي الساعة 11.30 . (مرفق بالصور والفيديو).

تعقد هيئة الصحة في إقليم الجزيرة اجتماعها السنوية في مركز مجمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو، الساعة 10.00. (مرفق بالفيديو والصور).

ـ لليوم الـ76 على التوالي تستمر فعالية الاعتصام بجانب معبر سيمالكا لمطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن سياساته التي تخدم العدو وتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضحت أسر الشهداء في إقليم عفرين أن الاحتلال التركي يسعى إلى النيل من عزيمة وقوة النساء الكرد، ولكنه يُقابَل بمقاومة وحدات المرأة الحرة- ستار (YJA-STAR) التي تفشل مخططات الأعداء والمحتلين عبر عملياتها النوعية. (مرفق بالفيديو والصور).

أكدت نساء من مدينة منبج، من المكونين العربي والكردي، أن مشروع الأمة الديمقراطية مبني على أخوة الشعوب والتعايش المشترك ولا يخدم مصالح الأجندات الخارجية التي تتبع كافة الأساليب لضرب هذا المشروع، عبر إثارة الفتنة بين المكون العربي والكردي, مؤكدين أن كافة المكونات على وعي تام بهذه الفتن. (مرفق بالفيديو والصور).

أكدت نساء من مقاطعة الشهباء أنهن بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان أدركن المعنى الحقيقي لحرية المرأة وقيادتها للمجتمع، كما استنكرن العزلة المشددة المفروضة على القائد من قبل دولة الاحتلال التركي. (مرفق بالفيديو والصور).

تحليل

يهاجمون جميع قيادي ووطني حركة الحرية الكردية المعتقلين وخاصةً قائد الشعب الكردي بحقدٍ وغضبٍ شديدين. لم يعذبوا غريبة جيزار فقط، وبعد أن فُضح الاعتداء الجنسي للحراس قتلوها باسم "الانتحار".

العالم

أدى رفع حكومة دمشق لسعر البنزين المدعوم بنسبة تصل إلى نحو 46%، إلى استياء وسخط شعبي، في الوقت الذي يعيش فيه غالبية المواطنين تحت خط الفقر، في حين لا يستبعد مراقبون للشأن التركي أن تتحول أزمة الليرة إلى احتجاجات واسعة تحت عنوان "ثورة الخبز" في ظل استمرار العملة بالهبوط أمام الدولار الأميركي.

تقرير

تشهد المناطق السورية التي تحتلها تركيا أزمة اقتصادية ومعيشية وذلك على وقع انهيار الليرة التركية، إذ أشار الصحفي السوري أحمد محمد، إلى أن "هذه المناطق مرتبطة بنظام أردوغان المتهاوي"، ورأى أن "الأوضاع هناك تتجه إلى الانفجار".

الثقافة والفن

روحها المفعمة بالحب الصادق والولع الشديدِ بالعشقِ والعشاقِ وقلبها المغلف بصدق المشاعرِ والأحاسيسِ الرقيقةِ كان سبباً لجذب انتباه الكثير من النساء إلى صوتها الشجي، وحلمها في المستقبل إتقان المواويل بشكل أفضل وأن يتعرف العالم على غناء المواويل الكردية وبشكل خاص مواويل عيشه شان.

ANHA