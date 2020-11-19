مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 19-11-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

- ينظم مجلس ناحية الدرباسية ولجنة المرأة في مقاطعة الحسكة احتفاليات للأطفال بمناسبة اليوم العالمي للطفولة وذلك في روضات عالم الطفولة، (مرفق بالصور والفيديو).

-يخلق تحرك خلايا نائمة مختلفة الارتباط في ضواحي مدينة دير الزور السورية الهواجس من استغلال داعش لها لإعادة الانتعاش في المناطق المحررة، وترى الناطقة باسم مجلس دير الزور العسكري أن غياب التكنولوجيا والمعدات العسكرية المتطورة, واتساع جغرافية دير الزور الصحراوية يعيق القضاء عليهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-يواصل مكتب حماية الطفل في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تلقي الشكاوى عن طريق مكاتبه الفرعية والتحقق منها، حيث قام المكتب وبالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية بإعادة أربعة قاصرين إلى ذويهم في مدينتي الحسكة وقامشلو. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكد حنا صومي أن فكر وأطروحات القائد عبدالله أوجلان هي السبيل الوحيد لخلاص الشرق الأوسط من القضايا والأزمات العالقة، مشيراً إلى أن تعمّد السلطات التركية فرض عزلة مشددة على القائد يدل على خوفهم من انتشار فكره ومشروع الأمة الديمقراطية. (مرفق بالصور والفيديو).

-انتقد الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد في إقليم عفرين بشدة الحصار الذي تفرضه حكومة دمشق على مهجّري عفرين في مقاطعة الشهباء، وأشار إلى أن الأرضية في سوريا غير مهيأة لعودة اللاجئين جراء ممارسات الحكومة. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-تتجه أنظار الشارع الكردي في روج آفا نحو القوى السياسية التي إن وحدت صفوفها فسيكون لها تأثير كبير على السياسة الكردية في المحافل الدولية، ويؤكدون على ضرورة تخلص الأحزاب من تأثيرات القوى الخارجية التي تعرقل وتُؤخّر المباحثات. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-يستمر التصعيد العسكري بين جبهة البوليساريو والجيش المغربي في الصحراء الغربية، وتشير المعطيات الميدانية إلى أن التوتر لن يهدأ سريعًا، في غضون سعي الطرفين إلى فرض حلولهم بـ"النار".(مرفق بالصور).

المرأة

-ينظم المجلس العام في حي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب تظاهرة للرجال مع اقتراب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الساعة. 14:30(مرفق بالصور والفيديو).

-تقيم حركة المرأة الشابة ومركز جميل هورو للثقافة والفن أمسية فنية بصدد اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في قاعة الاجتماعات في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود في الساعة (5:00) (مرفق بالصور والفيديو).

-تلقي النساء العاملات في البلديات بإقليم عفرين بياناً بحلول اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في تمام الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

ـ ينظم مجلس المرأة في قامشلو محاضرة بعنوان " اشكال العنف والتمييز بين المرأة" تلقيها المنسقة العامة لمجلس المرأة السورية لينا بركات وذلك في حديقة القراءة، الساعة 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

ـ يخرج مؤتمر ستار ونساء عامودا وبلداتها في بلدة جاغر بمسيرة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وذلك في تمام الساعة 11.00. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-يتذمّر سكان العاصمة دمشق من سوء الأوضاع الاقتصادية التي يعيشونها وصعوبة تأمينهم متطلبات الحياة الرئيسة، في حين أوضح خبير اقتصادي أن تدهور الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الحكومة يعود إلى خسارتها للإيرادات الضريبية، وقال إن الخسائر الاقتصادية منذ بداية الأزمة وحتى نهاية عام 2019 بلغت 530.1 مليار دولار. (مرفق بالصور والفيديو).

- بوتيرة عمل عالية تستمر لجنة الطاقة والاتصالات في مجلس الرقة المدني بأعمال إعادة التيار الكهربائي لكامل المدينة بعد الانتهاء من إيصالها لـ 65% منها، ودعوة للأهالي بترشيد استخدام الكهرباء خاصة مع دخول فصل الشتاء. (مرفق بالصور والفيديو).

-في محله الصغير الكائن في أحد أحياء مدينة عامودا غربي مدينة قامشلو شمال سوريا، يبيع أحمد علي يوسف القطع الأثرية ويشتريها، وبالنسبة له، فإن هذا العمل ليس في سبيل كسب المال فقط، وإنما هو هواية يمارسها بحب. (مرفق بالصور والفيديو).

-أشار مزارعون استفادوا من البذار التي قدمتها مؤسسة الإكثار الزراعي إلى أن خطوة توفير البذار سدّت الطريق أمام التلاعب بالأسعار في السوق السوداء، فيما طالبوا بمزيد من الدعم وخاصة من ناحية توفير الأسمدة بأسعار مناسبة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA