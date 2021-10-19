مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 19-10-2021

جدد أهالي مدينة منبج رفضهم للتهديدات التركية الأخيرة بشن هجمات واحتلال مناطق سورية جديدة، وأكدوا على ضرورة التمسك بالأرض والاتحاد ضد مساعي الاحتلال. (مرفق بالصور والفيديو).

تمر مقاطعة عفرين المحتلة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف بعملية تغيير ديمغرافية شاملة استهدف فيها الاحتلال تغيير البنية السكانية والتلاعب بآثارها وبناء المستوطنات، مستنداً في ذلك على الصمت الدولي. (مرفق بالصور والفيديو).

تنامت فكرة الحماية الذاتية التي تُعدّ أكثر ديمومة من الحمايات التشريعية والقانونية التي تتغير مع تغيّر المصالح، لاسيما بعد فشل الحمايات القانونية والإقليمية والدولية في توفير البيئة والحماية الآمنة والحقيقية للمجتمعات في ظل التدخلات العسكرية والاقتصادية العشوائية في شؤون المجتمعات، واشتداد حركة تغيّر المصالح الدولية. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

آلاف المنازل ومئات الأبنية وعشرات الجسور وبنية تحتية سليمة والمياه في جميع أحياء المدينة، والكهرباء بنسبة 65% وعشرات المشاريع وأكثر من 100معمل، في مدينة كانت مدمرة قبل 4 أعوام، مدينة الرقة التي أفشلت جميع الرهانات الداخلية والخارجية، تقف على ساقيها من جديد بسواعد أبنائها وتكاتفهم مع الإدارة المدنية الديمقراطية في الرقة. (مرفق بالصور).

سياسة

أوضح نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حسن كوجر أن تهديدات دولة الاحتلال التركي تأتي من موقفِ ضعف، وأن أيّة عملية احتلال أخرى ستعمق الأزمة السورية وتزيدها تعقيداً، مؤكداً أن الاحتلال سيجابه بمقاومة شعبية غير مسبوقة. (مرفق بالصور والفيديو).

قال النائب عن حزب اليسار الألماني، جوكاي آكبولوت، إن على الحكومة الألمانية إلغاء جميع الاتفاقات مع الدولة التركية التي تستخدم الأسلحة الكيماوية المحظورة ضد الشعب الكردي، مضيفًا أن "الدول التي تزود الدولة التركية بالسلاح شريكةٌ في هجمات الإبادة الجماعية".(مرفق بالصور).

كردستان

أكد أبناء روج آفا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يلعب بمصير الشعب الكردي وعليه الانتفاضة ضده، مؤكدين أن الديمقراطي اختار القتال في خنادق أعداء الكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

طالبت الناطقة باسم مؤتمر ستار في إقليم الفرات مزكين خليل بالكشف الفوري عن الوثائق الموجودة بحوزة الأجهزة الأمنية حول جريمة اغتيال عضو لجنة عوائل الشهداء في حزب العمال الكردستاني شكري سرحد. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-يظم حزب الحداثة والديمقراطية السورية في مدينة منبج محاضرة تثقيفية حول سرطان الثدي, الساعة 12:00. (مرفق بالصور والفيديو).

مع حلول شهر أكتوبر المعروف بالشهر الوردي، دعت الإدارية في مركز الكشف المبكر عن سرطان الثدي في قامشلو، فاطمة عبدالله، إلى ضرورة توعية النساء بأهمية الفحص الدوري لتلافي وصول المرض إلى مرحلة الخطر وإمكانية علاجه مبكراً. (مرفق بالصور والفيديو).

ترى إداريات في مدينة دير الزور، أن القائد عبد الله أوجلان يشكل رمز الأمة الديمقراطية، الذي غدا نهجاً تسير عليه شمال وشرق سوريا. وعبرن عن امتنانهن للقائد الذي عزز من دورهن في المجتمع. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

يستمر مجلس دير الزور المدني وضمن الإمكانات المتوفرة بسد النقص في مياه الشرب والكهرباء الذي سبّبه حبس تركيا لمياه نهر الفرات، منذ أكثر من 10 أشهر، وخروج أغلب محطات التصفية والكهرباء عن الخدمة؛ جراء الانخفاض الكبير في منسوب النهر. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA