مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 19-1-2021

- متابعة مجريات الأحداث الّتي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

- باسم مقاطعة عفرين، وباسم عوائل الشّهداء، سيتمّ إيقاد الشموع على أضرحة الشهداء في ناحيتي فافين واحرص، الساعة 16:00 (مرفق بالصور والفيديو)

- لفت المتحدث الرسمي لقبيلة الشرابيين وعشائرها في سوريا والعراق محمد عارف الحمدون، إلى وجود مخططات مشتركة بين روسيا وتركيا وحكومة دمشق ضد شمال وشرق سوريا، مؤكداً أن تكاتف أبناء المنطقة كفيل بإفشال كل المخططات الإقليمية والدولية. (مرفق بالصور والفيديو)

كردستان

- استنكر مواطنون العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، ولكنّهم أكّدوا أنّ القائد يمثل فكراً وعقيدة لا يمكن منع انتشارها عبر تطبيق العزلة التي شبهوها بمحاولة "حجب الشمس بالغربال"(مرفق بالصور والفيديو)

المرأة

- ينظّم مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية بمنبج، ندوة حوارية بعنوان "آليّات صياغة الدستور" , الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو)

- استنكرت عضو منسقية مؤتمر ستار في لبنان نتوي خمكين اعتقال ليلى كوفن، وقالت: "إذا كانت الدولة التركية لا تستطيع اليوم تحمل إرادة المرأة بقيادة ليلى كوفن، فذلك لأنها تسير على نهج ساريا وزيلان وليلى وبيريتان، وعلى نهج حرية المرأة." (مرفق بالصور والفيديو)

- أكدت منظمات نسوية أن حجم الانتهاكات التي ترتكبها تركيا في المناطق المحتلة أكبر بكثير مما توثقه المنظمات الحقوقية التي تنشط هناك، وطالبت المنظمات الدولية بإرسال لجان تحقيق للتوثيق والتحقيق في الجرائم التي ترتكبها تركيا ومرتزقتها بحق النساء في عفرين. (مرفق بالصور والفيديو)

الشبيبة

- تستمر حركة الشبيبة الثورية في قامشلو لليوم الثامن باعتصامها تضامناً مع حملة الإضراب عن الطعام في السّجون التركيّة، واستنكاراً لهجمات الاحتلال التركيّ على مناطق شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- إن الصراعات الدائرة في الهند والصين والجمهوريات السوفيتية، ووصولًا إلى بوادي المغرب والصحراء العربية، هي منتوج الهيمنة الرأسمالية التي أوجدت الدولة القومية كإحدى دعائم بقائها، في الأزمة التي تعيشها سوريا منذ 10 أعوام، هناك نموذج يتطور في شمال سوريا وشرقها، ويستطيع أن يصبح حلًّا لكافة الصراعات والحروب. (مرفق بالصور)

المجتمع والحياة

- تسعى أكاديمية الإسلام الديمقراطي من خلال الدراسات وكذلك من خلال منهجها الدراسية، إلى بناء مجتمع حر أخلاقي، بالإضافة إلى حماية الإسلام من التشويه والتحريف. (مرفق بالصور والفيديو)

- يعتبر العم مصطفى علي مصطفى من أقدم الحلاقين في مدينة كوباني لمعاصرته العصر القديم والحديث في تاريخ مهنة عاصرت نمو مدينة كوباني ولا يزال يمارسها. (مرفق بالصور والفيديو)

ANHA