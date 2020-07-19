مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 19-07-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

- متابعة تطورات المرحلة الثانية من حملة ردع الإرهاب.

- تحتفل مدن ومناطق شمال وشرق سوريا بالذكرى السنوية الـ 8 لثورة 19 تموز. (مرفق بالصور والفيديو).

- ـ براعية البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة يُقيم الفنان مدير المنتدى الايزيدي الدولي للتنمية والتآخي والسلام لقمان شيخموس معرضاً للصور الفوتوغرافية، في مدينة قامشلو، بعنوان (شجرة السلام من أجل السلام)، الساعة الـ 18.00. (مرفق بالصور والفيديو).

- يقدم أهالي ديرك واجب العزاء لذوي القيادي في وحدات حماية الشعب شاهين آمد والشهيد ولات آكري الذي استشهد في حفتانين وذلك في مركز الشهيد باور للشبيبة الثورية بتمام الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو)

- هنأ مؤتمر ستار الذكرى السنوية الـ 8 لثورة 19 تموز، وناشد جميع النساء وشعوب شمال وشرق سوريا بتصعيد النضال ضد الاحتلال التركي.

- دعا وجيه عشيرة المشاهدة في ناحية مركدة جنوب مقاطعة الحسكة جميع العشائر العربية إلى التكاتف لصد الاعتداءات والتدخلات الخارجية للحفاظ على مكتسبات المنطقة التي تحققت بفضل تضحيات الشهداء. (مرفق بالصور والفيديو).

- هنأ أهالي حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب ثورة 19 تموز، وقالوا إن ثورة روج آفا كانت انطلاقة لتكاتف مكونات المنطقة ووقوفهم أمام الاحتلال، وأكّدوا على استمرار مقاومتهم ونضاله على نهج الشهداء. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- تستمرّ الدولة التركية بالتدخّل بشكل أكبر في ليبيا على الرغم من الرفض الدولي، وذلك بحجّة إبرام اتفاقيات مع ما تسمّى حكومة الوفاق والتي بحسب مراحل العملية السياسية الليبية انتهت صلاحيتها مع انتهاء اتفاقية الصخيرات، فمن أين تأتي تركيا بالشرعية التي تتحدّث عنها؟

المرأة

- اتخذت المرأة خلال ثورة روج آفا المبادئ التي حث عليها القائد عبد الله أوجلان في قضية تحرير المرأة والذي أشاد بـ " الثورة النسائية" لانتصار ثورات الشعوب، فهل استطاعت المرأة أن تصل إلى أهدافها؟، وهل تمكنت من إبراز دورها أكثر في المحافل العالمية؟ وما هي النواقص والمشاكل التي تعيق ثورتها؟

- أوضحت الإعلامية سور كول شيخو أن السلطات التركية تواصل محاربة الإعلام الحر عامة والإعلاميات ضمنها بشكل خاص، بدورها بينت منى عبد السلام الإدارية في منظمة سارا أن ممارسات المحتل التركي ومرتزقته في المناطق المحتلة بحق النساء تندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. مناشدةً المنظمات المعنية بحقوق المرأة والطفل التدخل العاجل. (مرفق بالصور والفيديو).

- اضطرت إلى مغادرة وطنها هربًا من ظلم النظام البعثي في التسعينات، وعادت إليه من جديد بعد اندلاع ثورة روج آفا، إنها الأم قديفة التي اتخذت لنفسها مكانًا في صفوف النضال. (مرفق بالصور والفيديو).

الشرق الأوسط

- ارتفعت حدة التصعيد في إدلب السورية، وذلك إثر هجمات حاولت استهداف قاعدة حميميم وقوات روسية في سوريا، وما أعقبه من قصف روسي على إدلب ما قرأه مراقبون بأنه رسائل متبادلة بين الطرفين، فيما ترافق ذلك مع ملامح تصعيد مصري- تركي في ليبيا، وذلك بسبب إصرار الأخيرة على مهاجمة سرت.

المجتمع والحياة

- يتخوف فلاحو الرقة من الحال الذي ستؤول إليه محاصيلهم في حال استمرار حجز مياه نهر الفرات من قبل تركيا، مؤكدين أن هناك كارثة تنتظر الأهالي في الأرياف التي تعتمد الحياة فيها بشكل أساسي على الوارد الزراعي. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA