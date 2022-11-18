مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 18 – 11 - 2022

تحتفل حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة، بذكرى تأسيس حزب العمال الكردستاني الـ 46 ، في قرية تل خنزير فوقاني، التابع لناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو، في تمام الساعة الـ 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

تستمر فعاليات مهرجان روج آفا للثقافة والفن في يومه الثامن، وذلك في مركز اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان بمدينة قامشلو، الساعة 16.00.(مرفق بالصور والفيديو).

يستمر عرض فلم كوباني، في يومه الثاني والأخير بمدينة قامشلو، وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن، في تمام الساعة الـ16:00 .(مرفق بالصور والفيديو).

قال مدير مركز القاهرة للدراسات الكردية إن هناك ما يشبه معركة تمارس على المستوى الدولي، للتوعية حول قضية الشعب الكردي وفضح الجرائم، وأكد أن صمت القوى الدولية عامل رئيس تكتسب منه الدولة التركية الجرأة للقيام بالجرائم(مرفق بالصور والفيديو).

أدان فنانون في كوباني، الهجمات التركية بالسلاح الكيماوي على مناطق الدفاع المشروع، مؤكدين أن مقاومة الكريلا في جبال كردستان ضمان لحرية الفنان، ولهذا عليهم رفع أصواتهم في وجه دولة الاحتلال التركي وتصعيد نضالهم لدعم مقاومة الكريلا(مرفق بالصور والفيديو).

كشف عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي السوري كيلو عيسى عن مساع تبذلها دولة الاحتلال التركي لإشراك إخوان المسلمين في حكم سوريا عبر "النظام السوري"، ولكنه استبعد حدوث ذلك(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

خيم الظلام والسواد على مدينتها وسرق المحتلون بهجة ألوانها وذكرياتها ولوحاتها، لكن الشابة فيرونا التي ترسم حلم العودة إلى سري كانيه وتعبر عن إرادة المرأة الحرة من خلال لوحاتها، تؤكد "إنني امرأة ولدت من رحم ثورة روج آفا لن يستطيعوا كسر ريشتي"(مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

استبعد الدكتور والعضو في الحزب الديمقراطي الأميركي الدكتور مهدي عفيفي حدوث تغيير في السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، وقال " فكرة خروج أميركا وانسحابها من الشرق الأوسط غير واردة على الإطلاق (مرفق بالصور ).

شكك الخبير البيئي الأردني، الدكتور سفيان عارف التل، في قدرة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي cop27" على تحقيق حل لأزمة التغير المناخي، ورأى أن الحل يكمن في الاهتمام بالبشر أكثر من تحقيق مصالح الشركات الكبرى(مرفق بالصور).

ANHA