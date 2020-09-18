مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 18-9-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

- أكد المحامي عصمت إبراهيم أن تركيا تعمل بشتى السبل على تتريك المناطق السورية المحتلة وضمها إليها، من خلال التتريك والتغيير الديمغرافي وفرض التعامل بالليرة التركية عوضًا عن السورية. (مرفق بالفيديو والصور).

- شدد أهالي كوباني على ضرورة توحيد الصف الكردي وأكدوا أنها ستكون بداية لحل القضية الكردية وسبيلًا لتحرير الأراضي المحتلة من قبل دولة الاحتلال التركي. (مرفق بالفيديو والصور).

- وصف الشاعر سعيد ملا يوسف تشتت البيت الكردي بالسم الذي يجري في الجسد والذي يقضي عليه في نهاية المطاف، وقال: "على كافة أبناء الشعب الكردي القيام بخطوات سليمة تجاه تحقيق الوحدة والقضاء على ذلك السم". (مرفق بالفيديو والصور).

- دعا آفيندار حفطارو عضو اتحاد مثقفي عفرين، وفكرت عبدالو عضوة مجلس مقاطعة عفرين جميع الدول والمنظّمات والجهات التي تنادي بالديمقراطية للوقوف في وجه هجمات جيش الاحتلال التركي على حفتانين، معتبرَين تلك الهجمات استهدافاً للمشاريع الديمقراطية وإبادة للشعب الكردي. (مرفق بالفيديو والصور).

سياسة

- أكد عبد الكريم عمر أن تقرير لجنة التحقيق الأممية الذي وثق الانتهاكات ضمن مناطق الاحتلال التركي ومرتزقته مهم إلا إنه غير كافٍ ويحتاج إلى قرارات من مجلس الأمن أو جمعية الأمم المتحدة لملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات وداعميها ومحاكمتهم. (مرفق بالفيديو والصور).

- قال أستاذ التاريخ والفكر السياسي في جامعة الإسكندرية، الدكتور جلال زناتي، إن على "النظام السوري" النظر إلى الاتفاق الموقع بين مسد وحزب الإرادة الشعبية، لأن "رؤيته المحدودة لحزبه، جعلت من سوريا مسرحًا للقوى الدولية الداعمة للإرهاب مثل تركيا"، واصفًا الاتفاق بـ "المحافظ على وحدة الشعوب والأراضي السورية".

- أوضح سياسيو ناحية الدرباسية أن الهدف من تجنيد العملاء هو خلق اقتتال أخوي بين العرب والكرد والنيل من استقرار المنطقة، وإفراغ الإدارة الذاتية من جوهرها، محذرين أبناء المنطقة من الانجرار وراء المخططات التخريبية وضرورة التوعية عبر الدورات التدريبية. (مرفق بالفيديو والصور).

المراة

- أكدت عضوة مجلس حركة حرية المجتمع الكردستاني في باشور كردستان سارا رزا، أن حكومة باشور تخشى من تنظيم المرأة، فتمارس الضغوطات عليها، وتعتقل كل من تناضل في وجه ذهنية السلطة، مطالبة النساء بالتنظيم والتدريب لمناهضة كافة أشكال العنف. (مرفق بالفيديو والصور).

- ما تزال نساء روج آفا تحافظن على أقدم العادات التي توارثتها منذ القدم رغم تطور الآلات والمعدات، إلا هي السليقة أو (الدانوك)، وهي عملية إعداد وصناعة البرغل وأنواع أخرى من المواد الغذائية المصنوعة من القمح. (مرفق بالفيديو والصور).

المجتمع والحياة

- الشوارع والطرقات فيه مرصوفة بالحجارة، تحيط به منازل طينية مبنية من اللبن، إنه سوق اليهود القديم. عندما تدخل إلى سوق اليهود القديم "سوق عزرا " في مدينة الحب قامشلو تشم رائحة آلاف الأنواع من التوابل التي تفوح من كل أرجاء السوق. (مرفق بالفيديو والصور).

- لايزال أهالي القرى الواقعة على ضفاف نهر الفرات يعانون جريرة سياسات تركيا في إيقاف جريان نهر الفرات والتحكم بمخزونه بشكل دوري في كل عام مع قدوم فصل الصيف، والذي يؤدي في نهايته إلى تلوث مياه النهر. (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA