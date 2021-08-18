مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 18 -8-2021

-حمّل عضو اتحاد إيزيديي سوريا، سليمان جعفر، الحكومة العراقية مسؤولية الهجمات التركية على شنكال، والتي أدت إلى استشهاد قيادي ومقاتل في صفوف وحدات مقاومة شنكال يوم أمس الإثنين، قائلاً: "لا نستبعد صلة الكاظمي بها". (مرفق بالصور والفيديو).

-أكد الناطق الرسمي باسم شيوخ وأعيان مدينة منبج محمد صادق العصيدي أن "ما يتعرض له اللاجئون السوريون ضمن الأراضي التركية منافٍ للقوانين والأعراف الدولية وذلك في ظل صمت دولي".(مرفق بالصور والفيديو).

دعا أهالي مدينة كوباني الشعب الأفغاني إلى المقاومة ووضع النصر هدفاً له، وأوضحوا أنه إذا وجدت الإرادة القوية في نفوس الشعوب فسوف يكون النصر حليفها. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

أكد الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، أحمد بهاء الدين شعبان، أن الوحدة العربية الكردية ضرورة ملحة لاستقرار المنطقة وحماية شعوبها وخيراتها، وقال: "إذا لم تتحد إرادة الطرفين على مقاومة خطط الغزو والاحتلال والتتريك، فلا سبيل لتحرير الأرض المحتلة".(مرفق بالصور والفيديو).

رأى المحلل السياسي نصر عبد الرزاق فروان أن خريطة الطريق التي قدمتها روسيا لأهالي درعا ليست جديدة وتشبه البنود التي قدمتها حكومة دمشق منذ شهرين وجميعها تصب في مصلحة الأخيرة وإحكام سيطرتها على الجنوب السوري، فيما تقدم الذل للشعب في درعا والاستسلام، مؤكداً أنه في حال عم التوافق فسيتم التوجه إلى الحرب الثورية. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-يعقد اليوم في منبج جلسة حوارية نظمها مجلس المرأة السورية بعنوان "العلاقة الأسرية" الساعة 11:00. (مرفق بالصور والفيديو).

يواصل اتحاد المرأة الشابة في منبج وريفها معرض كتب للقائد أوجلان تحت شعار "لنتحد وننتقم وندحر الاحتلال" في يومه الثاني والأخير. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-علّق الصحفي شاسوار مامى على "قمة الجوار الإقليمية" التي سيستضيفها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي نهاية الشهر الجاري حيث قال "مع هذا الاجتماع، يريد رئيس الحكومة العراقية الكاظمي إيصال رسالة بأنه مستعد لمهام جديدة في الشرق الأوسط".(مرفق بالصور والفيديو).

-قبل أن تنقشع العتمة عن لبنان، وينجو من الغرق في فلك الفراغ السحيق، يرسم "حزب الله" سيناريو الحرب للبلد المنكوب، ويدفعه بلا أيّ اختيار إلى مواجهة مفتوحة على جبهة الجنوب، هرباً من مأزق الدّاخل والتورط في سورية. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

تنطلق اليوم في الرقة باسم جمعية ماري للثقافة والفن "سفينة السلام" والتي ستكون عبارة عن رحلة ضمن نهر الفرات وليوم كامل وبمشاركة نخبة من المثقفين والسياسيين وفرق فنية متنوعة وصحفيين من كافة المناطق ومن وسائل إعلام خارجية تتخللها فقرات ثقافية ودبكات شعبية. (مرفق بالصور والفيديو).

دعا سياسيون من مقاطعة عفرين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة(يونيسكو) إلى أداء مسؤولياتها اتجاه التراث الإنساني في مقاطعة عفرين، ومحاسبة الاحتلال التركي ومرتزقته على تدمير ونهب المواقع الأثرية في المقاطعة. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-قال عدد من أعضاء مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات بأن الأفعال التي يفعلها الحزب الديمقراطي الكردستاني لا تصب في مصلحة الشعب الكردي إنما تصب في مصلحة أعداء الكرد، وطالبوا من الديمقراطي الكردستاني أن يطلق سراح الكريلا المختطفين بأسرع وقت. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-تستمر بلديات الشعب في مقاطعة كوباني في تأدية أعمالها الخدمية في المقاطعة على الرغم من العوائق التي تعترض طريقها هذا العام. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA