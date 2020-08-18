مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 18-8-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-تضمنت اعترافات الجاسوس مصطفى عثمان، تجنيد شبانٍ سوريين من كردٍ وعرب، كعملاء سريين لصالح الاستخبارات التركية، إلى جانب حضوره في معسكرات احتضنت مرتزقة من دولٍ عربية وآسيوية مختلفة لزجهم في الصراعات الدائرة خارج تركيا. (مرفق بالصور والفيديو).

-شكّل احتلال تركيا لجرابلس منعطفًا كبيرًا في دخولها الصراع السوري، وفرض الهيمنة الدموية التركية بدلًا من دموية داعش وجرائمها، لتتحول جرابلس التي هُجّر منها آلاف السكان، إلى مسرحٍ لعمليات القتل والنهب والتتريك أمام أنظار المجتمع الدولي. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-بات الاستهداف التركي للمدنيين بشكل مباشر في جنوب كردستان يثير المخاوف في عموم المنطقة وخاصة في ظل صمت سلطات الإقليم والسلطات العراقية، بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات في البلاد لإخراج تركيا من المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-ندد الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كري سبي/تل أبيض حميد العبد بصمت الحكومة السورية والضامن الروسي حيال ما يحصل من اعتداءات تركية على المناطق الاهلة بالسكان، ورأى أن "الانتهاكات التركية في المنطقة هي بضوء أخضر من المجتمع الدولي الذي ضربت تركيا بكافة قراراته ومواثيقه عرض الحائط ".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-السياسات المعادية للمرأة، قامت بعقد مختلف الاتفاقات المشتركة مع الحداثة الرأسمالية، استنادًا إلى مفاهيم العنصرية، والاستعمار والتمييز الجنسي والديني والعلمي، فحتى في "أكثر الدول تقدمًا" تتعرض المرأة بشكل متواصل لحرب غير معلنة".(مرفق بالصور والفيديو).

-بجهود ذاتية وروح تعاونية بادرت نساء مُخيم كري سبي بالمساهمة في الاستثمار بمشروع زراعي تعاوني لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومساعدة المُهجّرين بدعم من مؤتمر ستار. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-وسط قلق من التدخل التركي، ثمّة مؤشرات على دخول مصري قوي مرتقب على الساحة اللبنانية من خلال دعم لبنان سياسيًّا واقتصاديًّا وأمنيًّا، وبتغطية ضمنية من المملكة العربية السعودية، التي تُفضّل حاليًّا البقاء بعيدة عن الأضواء اللبنانية.

المجتمع والحياة

-ساهم نظام النافذة الواحدة الذي فعّلته مديرية السجل المدني في الطبقة منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي؛ في اختصار الزمن وتخفيف الأعباء على المواطنين، إذ أصبحت 48 ساعة مدة كافية للحصول على أي بطاقة تصدرها المديرية. (مرفق بالصور والفيديو).

-تعمل فرق الطوارئ جاهدة على احتواء فيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وعدم تفشيه بين السكان، ويقع الحمل الأكبر على عاتق الكادر الصحي الذي لم يتوانَ عن أداء واجباته تجاه المرضى منذ اللحظة الأولى. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA