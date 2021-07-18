مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 18-7-2021

- بمناسبة اقتراب ذكرى ثورة 19 تموز يطلق أعضاء وإداري مجالس ومؤسسات الإدارة الذاتية في ناحية كركي لكي حملة نظافة ضمن الناحية، وذلك في تمام الساعة 10:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظم اتحاد الشبيبة السريانية مؤتمره الثاني تحت شعار "بتنظيم الشبيبة السريانية سنكون الطليعة لبناء سوريا جديدة"، وذلك في صالة الروابي بمدينة قامشلو في تمام الساعة 10:00، (مرفق بالصور والفيديو).

تنظم الإدارة المدنية في الرقة احتفالية في مزرعة حطين غرب مدينة الرقة بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 19 تموز، على مستوى الرقة الطبقة دير الزور منبج (مرفق بالصور والفيديو).

أشار فنانون إلى أن الهجمات التي تشن على جبال كردستان هي جزء من العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وإحدى أهدافها قطع الصلة بين القائد والشعب، وشددوا على ضرورة توحيد الكرد لوضع حد للعزلة المستمرة منذ عام 1999. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد الناطق الرسمي باسم منظمة حقوق الإنسان عفرين - سوريا أن الاحتلال التركي مرتزقته يسعون إلى قلب الحقائق وتبرئة أنفسهم من الجرائم التي ارتكبوها، ودعا المنظمات الحقوقية والإنسانية الإقليمية منها والدولية إلى الوقوف في وجه هذه الجرائم. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح طلال محمد أن الهدف من إعادة صياغة العقد الاجتماعي هو تلبية كافة متطلبات أبناء ومكونات شمال وشرق سوريا من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. (مرفق بالصور والفيديو).

نفى شهود عيان كانوا موجودين أثناء دفن شهداء مقاومة العصر في ساحة المشفى ادعاءات تركيا بالعثور على "مقبرة جماعية"، وأكدوا أن الجثامين تعود لأبناء المدينة والمقاتلين الذين دافعوا عنها ضد الاحتلال ومرتزقته، واصفين نبش مرتزقة تركيا لأضرحة الشهداء بأنه "عمل إجرامي لا أخلاقي".(مرفق بالصور والفيديو).

العالم

ازدادت الحالة المعيشية والاقتصادية سوءاً في مناطق حكومة دمشق بعد أن رفعت الأخيرة سعر مادتي المازوت والخبز، فيما أعلن سعد الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة اللبنانية، في حين حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من المساس بأمن مصر.

السياسة

نظام الإدارة الذاتية الديمقراطية بوصفه التطبيق العملي لذهنية الحداثة الديمقراطية، يفتح سبيلاً جديداً أمام الإنسانية للتخلص من أزمات الحداثة الرأسمالية.

عبّر الرئيس المشترك لمكتب شؤون المنظمات في إقليم الجزيرة خالد إبراهيم عن أسفه على قرار إغلاق معبر تل كوجر، واعتبر أن القرار يمثل متاجرة سياسية بين الدول المتدخلة في سوريا على حساب الملف الإنساني. (مرفق بالصور والفيديو).

- يقيم الحزب الديمقراطي الكردستاني- غرب كردستان يقيم ندوة حوارية تحت عنوان "الحوار الكردي- الكردي-إلى اين؟، وذلك في صالة زانا يمدينة قامشلو في تمام الساعة 18:30، (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

تواصل دولة الاحتلال التركية منذ أكثر من 5 أشهر، حبس كميات كبيرة من مياه نهر الفرات عن الأراضي السورية، فيما تشير الأرقام إلى أوضاع كارثية تشهدها بعض المناطق السورية، إذ يؤثر حبس المياه على الحياة اليومية للأهالي ويشكل مخاطر عدة على قطاعات حياتية مختلفة.

استنكر عضو الهيئة الرئاسية بمجلس الرقة المدني حسن مصطفى تصرفات الاحتلال التركي ومرتزقتها في عفرين بشكل عام وعملية نبش مزار الشهداء في عفرين بشكل خاص، مطالباً المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل ومحاسبة الفاعلين. (مرفق بالصور والفيديو).