مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 18-7-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-تغطية فعالية اتحاد المرأة الشابة في حي الشيخ مقصود، التي تنظم معرض اللوحات وذلك في حديقة الاستقامة بحي الأشرفية، الساعة 19:30. (مرفق بالصور والفيديو).

-يعقد مجلس سوريا الديمقراطية ندوة حوارية بعنوان "قانون قيصر وتداعياته على الشعب السوري وأفق الحل" في قاعة الاجتماعات للمجلس بالقسم الشرقي من حي الشيخ مقصود بمدينة حلب 17:00(مرفق بالصور والفيديو).

-يشيع أهالي مدينة ديرك ونواحيها الشهيدين شاهين آمد و ولات أكري الذين استشهدا في أماكن وأوقات مختلفة الى مثواهم الاخير في مزار الشهيد خبات ديرك الساعة 18:00(مرفق بالصور والفيديو).

-دعت الإدارة الذاتية المواطنين لاتباع إجراءات استثنائية من شانها مواجهة تحدّيات حرب المياه التي تمارسها دولة الاحتلال التركيّ بحقّ الشعب السوري، وطالبت الدول والمنظّمات المعنية بالتحرّك بشكل عاجل لتلافي كارثة إنسانية قد تنجم عن استمرار تركيا بقطع مياه نهر الفرات عن السوريين. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح مواطنون من قامشلو أن المؤامرة التي حيكت من قبل السلطات التركية على القائد عبد الله أوجلان ما هي إلا عار أضافته إلى تاريخها الملطخ بالدم، فيما قالوا إن العزلة تهدف إلى الوقوف في وجه نهضة الشعب الكردي، وإفشال مشروع الأمة الديمقراطية. (مرفق بالصور والفيديو).

-رأى مثقّفون من اتّحاد مثقفي روج آفاي كردستان أنّ تحقيق وحدّة الصّف الكردي هو الخلاص الوحيد لوقف الإبادة بحق الشعب الكردي، و"هذه الوحدة هي التي تثير قلق الدولة التركيّة المحتلّة".(مرفق بالصور والفيديو).

-استنكر معلّمون في إقليم الفرات شمال شرق سوريا صمت المنظّمات الحقوقية الدولية حيال ما ترتكبه الحكومة الإيرانية من انتهاكات بحقّ الكرد، آخرها الحكم بالسّجن على المعلّمة زارا محمدي بتهمة تدريسها اللّغة الأم "الكرديّة".(مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-تستند ثورة 19 تموز 2012 إلى فلسفة الأمة الديمقراطية، ولكن ما هي هذه الفلسفة وأعمدتها الأساسية؟ وما هو النظام الذي بُني على أساسها في شمال وشرق سوريا، وإلى أي درجة حقق التقدم؟.(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA