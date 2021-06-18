مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 18-6-2021

- يعقد اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان مؤتمرهم السابع تحت عنوان" تجف الينابيع، تجف أغصان الزيتون من الانتظار.. سنعود"، في صالة زانا بمدينة قامشلو، الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- طالبت أسر الشهداء في مدينة ديرك الحزب الديمقراطي الكردستاني بعدم دعم الدولة التركية، وقالت: "أبناؤنا يستشهدون بسبب دعم الحزب الديمقراطي الكردستاني للدولة التركية. ونحن أسر الشهداء نستنكر موقف الديمقراطي الكردستاني ونطالبهم بالتراجع فوراً عن هذا الخطأ". (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضحت الرئاسات المشتركة في حي الشيخ مقصود بحلب بأنّ احتلال الدولة التركية للمناطق السورية بمشاركة مرتزقتها، الهدف منه إعادة الأمجاد العثمانية، مؤكّدين بأنّ الصّمت الدولي يدل على أنّهم شركاء مع الاحتلال التركي في جرائمه. (مرفق بالصور والفيديو).

- استهجن مواطنون سياسات العداء التي ينتهجها الحزب الديمقراطي الكردستاني حيال الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وحزب الاتحاد الديمقراطي، وقالوا الأفضل أن يتحرك الكرد بحرية في هولير وليس المرتزقة. (مرفق بالصور والفيديو).

- قال مواطنون من مقاطعة الحسكة إن اعتقال ممثلي PYD والإدارة الذاتية في باشور كردستان يخدم تركيا، وتساءلوا "لماذا استقبل رئيس حزب PDK مرتزقة ما يسمى الائتلاف الوطني بحفاوة، واعتقلوا ممثلي الإدارة الذاتية؟".(مرفق بالصور والفيديو).

- أكد الرئيس المشترك لمكتب الطاقة في الطبقة، ولات درويش، لوكالتنا، أنه لا جديد في كمية الوارد المائي لنهر الفرات، مشددًا على ضرورة "عدم تسييس ورقة المياه". (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- قال أعضاء وفد السلام الذي جاء إلى جنوب كردستان بهدف تقصي الأوضاع جراء هجمات الاحتلال التركي إن الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يسمح لهم بمواصلة مساعيهم. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- أوضحت المثقفات في مدينة منبج أن أجندات خارجية استغلت مطالب الشعب في المدينة وحولتها إلى الفتنة لعرقلة مشروع الأمة الديمقراطية، ودعت الأهالي النساء أن يكّن صفاً واحداً ضد هذه المخططات. (مرفق بالصور والفيديو).

- أدانت نساء دير الزور انتهاكات الدولة التركية ضد النساء ومناطق شمال وشرق سوريا وأشرن إلى أن هذه الممارسات تعدّ مخطط الإبادة، ودعوا منظمات حقوق الإنسان والنسائية التدخل. (مرفق بالصور والفيديو).

- يعقد وقفة المرأة الحرة في سوريا مؤتمرهم الأول في صالة جامعة روج آفا بمدينة قامشلو، الساعة 09:00 (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- وصف ممثلو حزب سوريا المستقبل وحزب الحداثة والديمقراطية بالطبقة، اعتقال ممثلي الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي من قبل حكومة باشور كردستان، بأنه "لا يصب إلا في مصلحة الدولة التركية" مطالبين حكومة الإقليم بالكشف عن مصيرهم وإطلاق سراحهم على الفور. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

- منذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة في 21مايو/أيار الماضي، يدور يوسف أبو البيض، في حلقة متعبة، يبحث عن مصدر دخلٍ جديد لعائلته المكونة من 8 أفراد، لكن "إيجاد عمل في غزة، أصعب من صيد سمكة قرش"، كما يصفها بشكلٍ ساخر. (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- يتقدم لبنان بدفعةٍ قويةٍ إلى الوراء، ويقترب يومًا تلو آخر من نهاية النفق المعتم، لكن لا ضوء في آخره. فالشعب اللبناني الذي كان يراهن على تشكيل الحكومة للخروج من عنق الزجاجة، يكاد ييأس بعدما أيقن أن بطاقة تشكيل الحكومة ضاعت في أدراج المحاصصة، لتتبدد الآمال بمستقبل يسير قدمًا بدون أن يفتح الأبواب على مرحلة خطيرة وعجيبة، ليست بالحرب غير أن كل نتائج الحرب وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية تحققت فيها. (مرفق بالصور والفيديو).

- يعاني النظام الإيراني من تصدع داخل أركان النظام نفسه، في وقت يزيد فيه حنق الشعب عليه بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وتوجيه الموارد لخدمة تدخلات إيران الخارجية على حساب المواطنين، ومع انحسار الجيل الذي عاصر الثورة الإسلامية وبروز أجيال جديدة وسوء الحالة الصحية للمرشد الأعلى، فإن النظام الإيراني مجبر على التغيير أو تحمل ما لا يحمد عقباه. (مرفق بالصور).

- وسط دعوات بإخراج المرتزقة الأجانب ومباحثات أممية لدعم العملية السياسية في ليبيا، وصل وفد تركي رفيع المستوى إلى ليبيا في رسالة واضحة على بقاء قواتها ومرتزقتها في البلد الذي مزقته الحرب، فماذا وراء هذه الزيارة؟ أهي مصيبة أخرى وفتنة بين الأطراف الليبية أم تأكيد تركي على الاستمرار في احتلال المناطق الليبية التي يتواجد فيها؟(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA