مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 18-5-2021

- ينظّم مجلس عوائل الشهداء في عدة مناطق في شمال وشرق سوريا عدّة مسيرات بمناسبة عيد الشهداء، الساعة 10:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

- تعلن إذاعة دجلة اف ام في منطقة ديرك عن بثّها عبر مراسم افتتاحية ، الساعة 18:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- قال قائد لواء ثوار إدلب اسكندر علاء إن المدينة باتت بؤرة للإرهاب، فيما لا يرى لها مستقبلًا "طالما تركيا تستعمر الأراضي السورية وتحتلها وتقسمها حسب مصالحها وأجنداتها".(مرفق بالصور والفيديو).

- أشار إداريون وأعضاء في مجالس مقاطعة الشهباء إلى أن تركيا تسعى جاهدة إلى تفتيت كردستان، وأنها تعتبر الكرد العائق الوحيد أمام تحقيق الأطماع العثمانية. (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضحت الرئاسة المشتركة لمشفى الشعب في مدينة الحسكة محمد سعيد العبد الله, بأنه وصلت أكثر من 753 حالة تسمم وإسهال من أهالي الحسكة لشربهم المياه غير الصالحة للشرب، منذ قطع الاحتلال التركي المياه عن المدينة, وناشد المنظمات الإنسانية للتدخل ووضع حد للاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- يدلي مؤتمر ستار في مخيم واشو كاني، بياناً بخصوص علم المرأة، الساعة 10:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

- عبّرت نساء حلب والدرباسية عن دعمهن لمقاومة مقاتلي الكريلا في مناطق الدفاع المشروع وقلن "نحن على ثقة بقواتنا وبوحدتنا سنهزم الاحتلال التركي".(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- أوضحت سياسيات أن دولة الاحتلال التركية تشن هجمات إبادة واحتلال على مناطق الدفاع المشروع (مديا)، وحثثن على التكاتف "لوضع حد للهجمات التركية المستمرة". (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

- الحماية الذاتية سياسة أمنية للمجتمع الأخلاقي والسياسي، فيما يفقد المجتمع معناه إذا لم يتمكن من حماية نفسه. حيث يتم استعمار المجتمعات وتُترك للانهيار، أو أنها ستقاوم وتكتسب خصائصها الأخلاقية والسياسية. هذا المشروع يدعى الحماية الذاتية،(مرفق بالصور).

الثقافة والفنّ

- تحت شعار "تنوعنا مصدر جمالنا وقوتنا، معاً لنجعل الفن ربيع قلوبنا"، تنطلق أعمال ملتقى روج آفا الثالث للفنّ التشكيلي في مرحلته الثانية، الساعة 9:00. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

- تستمر المسيرة الراجلة التي أطلقتها حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الحرة في يومها الأخير، وتنطلق من ناحية كركي لكي صوب ديرك الساعة 8:00 ،(مرفق بالصور والفيديو).

- أكد الرئيس المشترك لحركة الشبيبة الثورية السورية في منبج وريفها أحمد الجميلي أن "الاحتلال التركي يهدف إلى القضاء على كل محاولة لتحقيق الحرية عبر المجازر"، مشددًا "لن نسمح بذلك وسنقاوم حتى الرمق الأخير".(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- عدّ وجهاء العشائر العربية حبس مياه نهر الفرات تتمة للحرب التي يشنها الاحتلال التركي على المنطقة، مبيّنين أنها سياسة لتجويع الشعب وإلهائه بوضعه المعيشي، وطالبوا أهالي شمال وشرق سوريا بتوحيد صفوفهم للتصدي لسياسات الاحتلال. (مرفق بالصور والفيديو).

- ازدادت مخاوف أهالي دير الزور خلال الأيام الماضية، من تبعات انحسار مياه نهر الفرات الذي وصل إلى أدنى مستوياته، وأصبحت مياهه ضحلة وتشكلت المستنقعات ونمت بعض النباتات والطحالب الضارة على ضفافه بسبب ركود المياه. (مرفق بالصور والفيديو).

- في خطوة من شأنها زيادة المساحات الخضراء والتقليل من نسب التلوث، تشهد مدينة قامشلو ازدياداً كبيرًا في أعداد المشاتل الزراعية، فيما يؤكد مالكو المشاتل أنها لاقت إقبالًا كبيرًا من قبل الأهالي. (مرفق بالصور والفيديو).

- قدّرت مديرية الزراعة في مقاطعة كري سبي أن نسبة الزراعة الصيفية تراجعت إلى ما يقارب النصف، مقارنة بالعام الماضي، وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على تركيا لإطلاق مياه الفرات. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA