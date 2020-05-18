مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 18-5-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

قال ذوو شهداء من حيي الشيخ مقصود والأشرفية :"إن تضحيات الشهداء أظهرت للعالم قوة إرادتنا ومقاومتنا أمام الظلم والاستبداد"، فيما عاهدوا على المضي في دربهم حتى تحقيق النصر والوصول إلى الحياة الحرة الكريمة. (مرفق بالصور والفيديو).

أفادت منظمة حقوق الإنسان في مقاطعة عفرين أن الاحتلال التركي ومرتزقته أقدموا على اختطاف 22 مدنياً بينهم امرأتان، إضافة إلى استمرار تجنيد الأطفال وإرسالهم إلى الحرب في ليبيا. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد ساسة من ناحية كركي لكي أن إنهاء حالة العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، من شأنها المساهمة في حل النزاعات والصراعات في الشرق الأوسط. (مرفق بالصور والفيديو).

تدلي مؤسسة عوائل الشهداء في مناطق شمال وشرق سوريا ببيانات بمناسبة عيد الشهداء إلى جانب إيقاد الشموع في مزارات الشهداء. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

قال كبريال صوما عضو المجلس الاستشاري للرئيس دونالد ترامب، إن استراتيجية أمريكا في سوريا تقوم على إضعاف روسيا وإيران، وأكد أن تحالفهم مع قسد استراتيجي، لافتاً إلى أن مشكلة شراء تركيا لمنظومة إس 400 الروسية ما زالت تُدرس، وأشار إلى أن سحب الباترويوت من السعودية جاء لتأخرها عن تقليص إنتاج النفط بعد تدهور أسعاره. (مرفق بالصور).

سياسة

لفت رئيس منظمة كرد بلا حدود كادار بيري إلى أن انسحاب قوى وشخصيات كردية من ما يسمى بالائتلاف الوطني السوري سيسهّل توحيد صفوف الكرد، محذراً من أن الأطراف التي تعرقل مساعي الوحدة الكردية ستواجه عواقب وخيمة. (مرفق بالصور).

المرأة

شددت نساء مدينة قامشلو على ضرورة التلاحم الكردي ونبذ الخلافات، وأشرن إلى أن المرأة استطاعت أن تشارك في إدارة المجتمع سياسياً وعسكرياً وبمشاركتها سيكتمل بناء الوحدة الكردستانية. (مرفق بالصور والفيديو).

باركت أمهات وزوجات الشهداء في ناحية الدرباسية "يوم الشهداء" وأكدن على الاستمرار بالسير على خطاهم وقلن "متابعة طريق الشهداء هو الوصول إلى النصر". (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

رشان يوسف، شاب من عامودا، انطلق من مشغل للرخام إلى عالم فن النحت بجهوده الذاتية، استخدم 70 ألف قطعة حجرية صغيرة من أجل إنجاز نموذج مصغر للمدرج الروماني (الكولوسيوم). (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

تلبية لمطالب الأهالي في بلدة مركدة افتتحت لجنة الاقتصاد في مجلس الشدادي فرناً آلياً يلبي حاجة 20 قرية، مما خفف الضغط عن فرن الشدادي. (مرفق بالصور والفيديو).

يشتكي أهالي شمال وشرق سوريا من غلاء الأسعار في وقت تتراجع فيه قيمة صرف الليرة السورية أمام الدولار وخاصة مع اقتراب تطبيق الولايات المتحدة الأمريكية لقانون قيصر على سوريا، وطالبوا تجار السوق السوداء بأخذ أوضاع المواطنين بعين الاعتبار وعدم استغلال المستهلكين. (مرفق بالصور والفيديو).

شكّلت بلدية الشعب في مركدة بالتنسيق مع الكومينات لجاناً من المزارعين وأهالي القرى لحراسة الأراضي الزراعية التابعة لكل قرية. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA