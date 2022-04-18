مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 18-4-2022

-تخرج مكونات ناحية تربه سبيه في مظاهرة لاستنكار "خيانة حزب الديمقراطي الكردستاني" وتعاونه مع الدولة التركية في بناء الجدار العازل و تصعيد التهديدات على باشور كردستان تبدأ المظاهرة من أمام مركز مؤتمر ستار في الناحية الساعة 11:00. (مرفق بالصور والفيديو).

تناقش لجنة صياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، مسوّدة العقد الاجتماعي، استكمالاً لشرح العقد لأكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع، وسيشمل الاجتماع الذي يعد الثالث من نوعه في مقاطعة الحسكة "جميع مجالس وكومينات ومؤسسات المنطقة الجنوبية، وذلك في مركز ناحية الشدادي، الساعة 12:00. (مرفق بالصور والفيديو).

يقاوم أكثر من 350 ألف نسمة من مهجري مقاطعة عفرين المحتلة وسكان مقاطعة الشهباء حصاراً خانقاً تفرضه حكومة دمشق على المواد الغذائية والأودية والمحروقات بغية إفراغ المقاطعة من سكانها الأصليين والمهجرين. (مرفق بالصور والفيديو).

يؤكد سياسيون أن مفاتيح حل الصراعات المستمرة في المنطقة بيد القائد أوجلان، وأن تشديد العزلة عليه في إمرالي يعني إغلاق الطريق أمام الحلول والسلام. موضحين: "لا يمكن ضمان حرية الشعوب في سوريا والشرق الأوسط بدون حرية القائد أوجلان الجسدية". (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

علّق آلدار خليل على مخطط الهجوم الاحتلالي التركي قائلاً: "إنه مخطط موحد وشامل. إذ سيشمل أولاً جبال كردستان ثم شنكال وروج آفاي كردستان، أو من الممكن حتّى أن يكون في جميع المناطق معاً. من غير المجدي أن نكتفي بالمشاهدة الآن ثم نتحرك لاحقاً".(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

عدت الدكتورة في العلوم السياسية، فرناز عطية، قرار إدراج اسم حزب العمال الكردستاني على "قائمة الإرهاب"، أمراً سياسياً وغير قانوني وخالٍ من أي مبررات منطقية، مؤكدة أن ممارسات تركيا أَولى بتصنيفها على القائمة، بدلاً من العمال الكردستاني المتخذ من مشروع الأمة الديمقراطية مبدأ له. (مرفق بالصور والفيديو).

سلّط رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل فرحان حج عيسى على خطورة داعش لافتاً إلا أن داعش مشروع سياسي تم تشكيله لمنع أي تغيير ديمقراطي في المنطقة، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وعدم إدارة ظهرها لخطر يهدد الشرق الأوسط. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

عدّ أعضاء وعضوات في البيت الإيزيدي في حلب الجدار الذي تقيمه حكومة مصطفى الكاظمي بين روج آفا وشنكال تكراراً لمجزرة آب عام 2014 بحق الإيزيديين في شنكال، وأكدوا أن المقاومة هي السبيل الوحيدة لإفشال مخططات المحتلين. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

لا يزال الجمود سيد الموقف في الأزمة السياسية بين حكومتي الاستقرار والوطنية في ليبيا رغم تواصل الحوارات والمحادثات بين الأطراف الليبية المتنازعة لحل هذه الأزمة التي تشهدها البلاد منذ قرابة الشهرين، ويتوقع مختص بقرب تسليم السلطة للحكومة الجديدة، بينما يرى آخر أن انقسام الشارع الليبي لا يبشر بحل الأزمة. (مرفق بالصور).

ANHA