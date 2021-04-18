مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 18-4-2021

- عامان وقوات سوريا الديمقراطية تواصل عملياتها الأمنية في مكافحة الخلايا في الرقعة الجغرافية الواصلة بين الريف الجنوبي للحسكة وصولًا إلى سرير نهر الفرات شمال وشرق دير الزور، فما الذي يسهم بين الحين والآخر في تصاعد تحركات الخلايا هناك؟(مرفق بالصور والفيديو).

- أكد أهالي قرى غربي كوباني أن القذائف التركية المنهالة عليهم لن ترهبهم، ومهما فعل الاحتلال فإنهم لن يتخلوا عن أرضهم. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- جدّدت نساء عفرين عهدهن بالمقاومة حيال الهجمات التي تطال قرى مقاطعة الشهباء وأكدن بأنهن صامدات للعودة إلى عفرين. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكدت ابنة الشهيدة الأم "أمينة ويسي" التي استشهدت في قصف لطائرة للاحتلال التركي، عن تضامنها مع عائلة شنيشار وقالت "تركيا تستهدف العائلات الوطنية أينما كانت لإسكات صوت الحق، وتحمي مرتكبي الجرائم بعيدًا عن العدالة".(مرفق بالصور والفيديو).

- استنكرت أمهات الشهداء استهداف الاحتلال التركي لمنزل القائد في قرية علبلور غربي كوباني، مؤكدات أنّ استهداف المنزل الذي مكث فيه هو استهداف لإرادة الشعب الكردي. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

- قالت تقارير إن القوات الموالية لإيران تستمر بتجنيد السوريين عبر سلاح التشيّع والمال، فيما شهد الأسبوع الماضي، تصعيدًا بين إيران وإسرائيل، في حين تستمر حالة الانسداد السياسي في لبنان وسط تحذيرات من احتمالات صعبة. (مرفق بالصور).

ملفّ

- منذ أن تم تعيينه حاكمًا لمصرف سوريا المركزي، في أيلول/ سبتمبر عام 2018 كان سعر صرف الليرة السورية يبلغ حوالي 470 ليرة مقابل الدولار الواحد، إلا أن سعر الصرف أخذ بالتدهور حتى وصل إلى مستويات قياسية مطلع عام 2021 الجاري، وكاد أن يلامس الـ 5 آلاف ليرة مقابل الدولار. (مرفق بالصور).

الثقافة والفنّ

- يواصل المعهد الكردي في إسطنبول نشاطاته في مجال الثقافة واللغة الكردية منذ تأسيسه في عام 1992. فيما لم تتوقف ضغوطات الدولة التركية على المعهد والعاملين فيه منذ تأسيسه إلى أن تم إغلاقه في عام 2016 والاستيلاء على جميع محتوياته. إلا أن أعضاء المعهد باشروا بتأسيس جمعية الدراسات الكردية وواصلوا نشاطهم الثقافي. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- يوفّر معمل الأوكسجين في ريف منبج جزءًا من حاجة المنطقة إلى الأوكسجين الذي ازداد الطلب عليه مؤخرًا مع تفشي وباء كورونا في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA