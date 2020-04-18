مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 18-4-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يشيع جثماني شهيدين إلى مثواهما الأخير في مزار الشهيد دجوار بقرية الداودية بالحسكة, وفق الإجراءات الاحترازية من وباء كورونا، الساعة 11:00. (مرفق بالصور والفيديو).

ـ تنظم لجنة بلديات مقاطعة قامشلو حملة نظافة وتعقيم شاملة شرقي مدينة قامشلو الساعة الـ 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

-زادت مخاوف أسر السجناء في السجون التركية مع تسجيل حالات وفاة جراء الإصابة بكورونا في السجون، وطالبت أسرٌ من شمال وشرق سوريا المنظمات الدولية بالضغط على الحكومة التركية للإفراج عن المعتقلين ومنعها من تحويل تلك السجون إلى ساحة إعدام للمعتقلين السياسيين. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-منذ عام 1992 والمعهد الكردي في إسطنبول يواصل نشاطاته وفعالياته الخاصة باللغة الكردية، وقد سعت السلطات التركية أكثر من مرة إلى عرقلة وإيقاف نشاطات هذا المعهد عبر مختلف أشكال الضغوطات، ومع ذلك لا زال المعهد يتابع نشاطاته على مدى 28 عاماً متواصلة، ويؤدي مهاماً كبيرة في هذا المجال. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أشار السكرتير العام للحزب اليساري الديمقراطي إلى أن " هناك غليان شعبي في تركيا، وأردوغان يحاول بكافة الأشكال تغطية فشله وإبراز نفسه عبر مواصلة هجماته على شعوب شمال وشرق سوريا"، وشدد على ضرورة اتخاذ الأمم المتحدة وروسيا وأمريكا مواقف جادة حيال الهجمات التركية المستمرة. (مرفق بالصور والفيديو).

-حمّل عبد الكريم سكو الحزب الديمقراطي الكردستاني- العراق تداعيات الحصار المفروض على مخيم الشهيد رستم جودي (مخمور)، وأوضح أن الحصار يخدم الأجندات التركية وأعداء القضية الكردية. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال جمال شيخ باقي أن الدولة التركي وبالتعاون مع بعض جهات باشور كردستان تحاول محاصرة جبال كردستان وقطع جميع طرقها، وأكد بأن الهجوم على مخيم مخمور هو بداية جديدة لمؤامرة كبيرة ضد الشعب الكردي في جميع اجزاء كردستان. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-قال منصور صالح، إن تركيا تمثل نموذجاً للأطماع التوسعية في دول عدة من المنطقة ومنها اليمن، لافتًا إلى أنه من خلال أدواتها المتمثلة بجماعة الإخوان وما يرتبط بها من الجماعات الإرهابية تسعى أنقرة لإثارة الفوضى في اليمن. (مرفق بالصور).

ANHA