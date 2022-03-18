مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 18-3-2022

- يحتفل أهالي منطقة الكوجرات في ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو، بالنوروز في قرية بستا سوس في مركز باركين، الساعة الـ 15:00. ( مرفق بالصور والفيديو).

- تصدر مؤسسة جرحى الحرب في شمال وشرق سوريا بياناً بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لاحتلال مدينة عفرين. ( مرفق بالصور والفيديو).

- تستمر الاحتفاليات، وإيقاد شعلة النوروز في مقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، عبر احتفالات متفرقة في كل من "الدرباسية، الحسكة"، الساعة الـ 15:00(مرفق بالصور والفيديو).

حوّلت الدولة التركية ومرتزقتها مقاطعة عفرين خلال أربعة أعوام من احتلالها إلى مركز للهجوم على البشرية، واختطف أكثر من 8280 مواطناً ومواطنة، وقتل أكثر من 720 شخصاً، بينهم 84 امرأة، ناهيك عن تدمير 64 موقعاً أثرياً و30 مزاراً دينياً. ( مرفق بالصور والفيديو).

رفض الشهيد عيسى دويش التعويل على الغير في الدفاع عن وطنه، وأكد أن أبناء المنطقة وحدهم من يمكنهم حمايتها، دون غيرهم، " إن لم تحمِ وطنك لن يحميه أحد" كلمات لطالما رددها. ( مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

في الذكرى السنوية الرابعة للاحتلال التركي لمقاطعة عفرين، لا تزال سياسات الإبادة التي تنتهجها الدولة التركية الفاشية والمحتلة ومرتزقتها على العفرينيين والشعب الكردي فيها مستمرة. إذ يتم تدمير جغرافية عفرين وقيمها التاريخية والثقافية، حيث تنتهج الدولة التركية سياسة التتريك تحت مظلة الإبادة الاجتماعية والثقافية في جميع المناطق المحتلة، لا سيما عفرين. وتُنفذ سياسات الإبادة والاستبداد اللاإنسانية هذه في ظل قبول وصمت عالمي. ( مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- أكد سلمان شبيب رئيس حزب سوريا أولاً وجود تواطؤ دولي لتسهيل تجنيد السوريين في ليبيا وأرمينيا، وزج الشباب السوري في "المحرقة الأوكرانية" الطويلة والمفتوحة، منوهاً إلى أن حرباً من نوع مختلف تشن على الإنسان السوري لتدميره وتقديمه بصورة مشوهة وغير حقيقية. ( مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

اتفق مثقفون وسياسيون في شمال شرق سوريا على أن إبقاء اسم حزب العمال الكردستاني (PKK) على "قائمة الإرهاب" يُعد إجحافاً من المجتمع الدولي بحق عشرات الملايين من المؤمنين بأفكار الحزب وعدالة قضيته. ( مرفق بالصور والفيديو).

العالم

تسعى القوى السياسية في العراق إلى بناء تحالفات فيما بينها، وتجاوز الخصام بهدف المضي قدماً في حل عقدة انتخاب رئيس الجمهورية لفتح الباب أمام انتخاب رئيس للحكومة، ويرى محلل سياسي عراقي أن الخلافات الشخصية في البيتين الكردي والشيعي تقف عائقاً أمام انفراج الأزمة السياسية في العراق. ( مرفق بالصور).

سخر فلسطينيون من الخطاب الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاه القضية الفلسطينية، بعد اللقاء الأخير الذي جمعه مع الرئيس الإسرائيلي في أنقرة، ضمن سعيه لتعزيز العلاقات مع إسرائيل. ( مرفق بالصور).

ANHA