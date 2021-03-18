مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 18-3-2021

- تشهد جميع مناطق شمال وشرق سوريا تظاهرات بخصوص الذكرى السنوية الثالثة لاحتلال عفرين، (مرفق بالصور والفيديو).

- الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها تلقي بياناً بخصوص الذّكرى السنوية الثالثة لاحتلال مدينة عفرين، الساعة 10:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- يشيّع مجلس منبج العسكري الشهيد نديم الخلف من قوات مجلس منبج العسكري إلى مثواه الأخير في مزار الشهداء, الساعة 01:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- يخرج أهالي ناحية الشدادي في تظاهرة بخصوص الوضع الصحي للقائد أوجلان، الساعة 10:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- يدلى البيت الإيزيدي في حلب بياناً حول العزلة المشددة على القائد والمطالبة بالإفصاح عن وضعه الصحي، أمام البيت الإيزيدي في القسم الغربي لحي الشيخ مقصود، الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

- أكد الكاتب الفلسطيني ناصر شبات أنه في ظل الحالة غير المعروفة للقائد عبد الله أوجلان، فإنه من الضروري البدء بحملات مناصرة واسعة على الواقع وفي الشبكات الافتراضية، لتشكيل جبهة ضغط، لمعرفة الحالة الصحية التي يعيشها القائد. (مرفق بالصور).

- حقوقيون في الرقة يطالبون بالكشف عن صحة القائد عبد الله أوجلان ويصفون عمل تركية بـ "التعسفي" ومنتهك للقانون والشرائع الدولية. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- طالب الأمين العام للاتحاد الليبرالي الكردستاني القوى السياسية الكردية بممارسة المزيد من الضغوط على تركيا لإنهاء العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، ودعا منظمات حقوق الإنسان إلى أداء واجبها والكشف عما يدور في معتقل إمرالي. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكد مُهجّرو عفرين في إقليم الشهباء أن يوم نوروز هو الأمل في تحرير عفرين من يد "ضحاك العصر أردوغان" فكل عفريني بداخله كاوا الحداد، وسيشعل النار ذات يوم لتبدأ حياة جديدة. (مرفق بالصور والفيديو).

- هنأ أهالي ناحية تل تمر نوروز 2021، وقالوا: "سيكون نوروز النصر والحرية لجميع الشعوب"، وأكدوا أن "رسالتنا لنوروز هذا العام هي أننا مقاومون وصامدون حتى تحرير أرضنا". (مرفق بالصور والفيديو).

- قال الباحث الأمريكي، مايكل روبين إن أوجلان يمثل بالنسبة للكرد المثل التقدمية وهو يعتبر بالنسبة لهم مانديلا الكرد، وأكد أن فلسفة القائد أوجلان تلقى القبول الواسع في المجتمع الكردي من كوباني إلى كرمنشاه. (مرفق بالصور).

- أوضح مثقفو ناحية الدرباسية أن استقبال المرتزقة في باشور محاولة لإضفاء الشرعية على احتلال سري كانيه وكري سبي وقالوا: "مصلحة الكرد لا ترتبط بتركيا".(مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- منذ أن احتلت تركيا مقاطعة عفرين وهي مستمرة بارتكاب الجرائم ليس فقط بحق البشر، بل بحق تاريخ المنطقة عبر التدمير الممنهج لكل ما يشير إلى خصوصيتها ومن سكنوها تاريخيًّا، وذلك في مسعى لتتريكها واقتطاعها لاحقًا وضمها إلى الأراضي التركية في إطار تطبيق ميثاقها الملي الذي يهدد وحدة دول المنطقة. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

- عايش أهالي عفرين، 58 يوماً من الهجمات الضارية التي شنتها دولة الاحتلال التركي على عفرين، غيرت حياتهم رأساً على عقب، فيما قال شهود عيان عايشوا الهجمات التركية: "تركيا ارتكبت أفظع الجرائم".(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA