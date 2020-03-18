مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 18-3-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يصدر حزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة حلب ببيان في الذكرى الثاني لاحتلال عفرين وذلك امام مكتب الحزب، الساعة 11:30(مرفق بالصور والفيديو).

-يدلي مجلس مقاطعة عفرين ببيان إلى الرأي العام بصدد مرور الذكرى السنوية الثانية على احتلال مقاطعة عفرين و ذلك في مخيم العودة بناحية شيراوا الساعة 12:00(مرفق بالصور والفيديو).

ـ يستذكر مجلس ناحية تربه سبيه الذكرى السنوية الثانية لاحتلال عفرين عبر إلقاء بيان أمام مجلس عوائل الشهداء، الساعة الـ 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

ينصب مجلس عوائل الشهداء خيمة عزاء للشهيد زهر الدين عفرين الذي استشهد في مقاومة العصر وذلك في الساعة 12:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-عدّت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لمقاطعة عفرين المحتلة، شيراز حمو، الهجوم التركي على عفرين واحتلالها هجوماً على القيم الديمقراطية التي رسختها الإدارة، وأكدت أن إدارة عفرين وشعبها سيواصلون المقاومة حتى تحرير المقاطعة المحتلة. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

-قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي العميد خالد المحجوب، إن مرتزقة أردوغان لا يلتزمون بالهدنة منذ إعلانها في محاولة لتغيير ميزان القوى العسكرية على الأرض، لافتاً إلى أن القوات المسلحة الليبية تسيطر على 99% من مساحة البلاد. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-رأى الكاتب ملفان رسول أن الرسائل التي وجهها القائد عبدالله أوجلان إلى شعوب شمال وشرق سوريا، تنطوي على معانٍ مهمة، خاصة فيما يتعلق بوحدة وتكاتف الشعوب، وصوابية نهج الإدارة الذاتية. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-تراجيديا، قصص بطولة، 58 يوم من المقاومة بوجه أحد أعضاء الناتو، قضية الانتماء للوطن، يرافق أهالي عفرين المهجرين قسراً، بينهم قصة دنيا التي استمرت في علاج الجرحى على الرغم من سماعها خبر استشهاد ابنها.. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

مزرعة دجلة لتربية الأبقار في قرية زغات التابعة لناحية ديرك، مشروع فريد من نوعه على مستوى شمال وشرق سوريا، يؤمّن جزءاً من حاجة المنطقة من الألبان والأجبان. (مرفق بالصور والفيديو).

-أشاد أهالي مدينة الحسكة بالإجراءات التي تتخذها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، لمنع انتشار فيروس كورنا المستجد. (مرفق بالصور والفيديو).

-"مشتل أفستا" في كركي لكي، يمد المزارعين والأهالي والحدائق العامة بأنواع مختلفة من غراس الأشجار المثمرة والحراجية وأشجار الزينة، إضافة إلى مشاتل بعض أنواع الخضار. (مرفق بالصور والفيديو).

-بدأت لجنة الزراعة في مقاطعة الشهباء بتوزيع السماد الكيميائي على المزارعين في مقاطعة الشهباء, بهدف مساعدتهم على تحسين الإنتاج، ومنع استغلالهم في الأسواق الحرة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA