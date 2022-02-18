مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 18-2-2022

-تحت شعار "بحرب الشعب الثوري سنهزم الاحتلال والفاشية التركية" يعقد مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة كونفرانسه الخامس في مركز آرام ديكران للثقافة والفن في بلدة رميلان، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

أكدت الإدارية في أكاديمية الشهيد إسماعيل موسى في مدينة منبج، جميلة إبراهيم، أن "دول الحداثة الرأسمالية هي السبب وراء اعتقال القائد عبد الله أوجلان واستمرار اعتقاله إلى الآن، لعلمها أن الشعوب ستتوحد وتبلغ حريتها بفكر القائد، ما سيفشل مخططات الرأسماليين".(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح الإداري في دائرة الامتحانات في إقليم الجزيرة، نور الدين محمد، أنهم مدّدوا فترة تسجيل الطلاب المتقدمين إلى الدراسة الحرّة، نظراً لازدياد عدد طلبات التسجيل، وأشار إلى أن عدد الطلاب المسجلين إلى الآن، بلغ ٤٤١ طالباً وطالبة. (مرفق بالصور والفيديو).

يؤكد القائد أوجلان أنه بقدر ما يرقى مجتمع ما بلغته الأم، يكون قد ارتقى بمستوى الحياة بالمثل، من هذا المنطلق ركز الشعب الكردي في روج آفا على لغتهم الأم عقب ثورة 19 تموز 2012. ويشبه المختصون في اللغة الكردية, ثورة اللغة في روج آفا بثورة الولادة والانبعاث. (مرفق بالصور والفيديو).

-يستذكر حزب الاتحاد الديمقراطي المناضل أوصمان دادلي في مسقط رأسه في قرية دادلي غربي مدينة كوباني بحلول ذكرى استشهاده السنوية، الساعة ١٣:٠٠ (مرفق بالصور والفيديو).

-يعقد اتحاد المحامين محاضرة في مركز باقي خدو للثقافة والفن بمدينة كوباني تحت شعار "المؤامرة الدولية على القائد أوجلان في ميزان القانون الدولي، وذلك في الساعة ١١:٠٠ (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

موطن الساميين، والذي يقال أنه سمي بهذا الاسم نسبة إلى سام بن نوح، وكان يُعرف سابقاً بأنه أكثر السهول خصوبة في بلاد ميزوبوتاميا، والمعروفة الآن باسم سوريا، تعرضت على مر التاريخ للكثير من المعاناة والمجازر والدمار. (مرفق بالصور).

كردستان

"كنتُ حجر عثرة لا يستهان به على درب حسابات الهيمنة المعمرة قرنين من الزمن بشأن الشرق الأوسط وكردستان خاصة"، بهذه العبارة اختزل القائد عبد الله أوجلان في مرافعاته هدف المؤامرة الدولية التي أدت إلى اختطافه وأسره، ولكن القائد استطاع أن يفشل المؤامرة من سجنه في إمرالي عبر أطروحاته التي باتت تشكل الشعلة التي تقتدي بها الشعوب لنيل حريتها. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

أكدت سياسيات وحقوقيات أن ما تشهده المناطق المحتلة من جرائم على يد تركيا ومرتزقتها، لا يمكن القبول به، مشيرات إلى أنهن سيسعين إلى محاسبة الجناة وفق القانون الدولي جزاء أفعالهم التي تندرج ضمن جرائم الحرب. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

تسعى موسكو وبكين لنوع من الاتحاد بينهما يهدف للحفاظ على مصالحهما بوجه تمدد الناتو في جوارهما، والشراكات الأمنية بين أميركا والغرب، ويرى نيكولاس هيراس أن الدولتين شريكتان وليستا حليفتين، ويقول: "من المرجح أن تسقطا مرة أخرى في المنافسة بقدر احتمالية استمرار تعاونهما".(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA