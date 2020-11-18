مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 18-11-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

تدلي أمهات الكريلا ببيان إلى الراي العام، حول التطورات الحاصلة في المنطقة، في مدينة قامشلو، الساعة الـ 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

بمناسبة يوم الطفل العالمي، يدلي مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة ببيان للرأي العام، في مدينة قامشلو، الساعة الـ 13.00. (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مجلس المرأة الحرة في مقاطعة الشهباء محاضرة توعوية للنساء حول المرأة والعائلة، وذلك في صالة الثقافة والفن بناحية فافين، الساعة 00:11 (مرفق بالصور والفيديو).

يجتمع المجلس التنفيذي في مقاطعة الحسكة مع مجلس ناحية الشدادي والمؤسسات لمناقشة آليات تحسين الواقع الخدمي، الساعة ١١:٣٠, مرفق (بالصور والفيديو).

منذ احتلاله لسري كانيه وكري سبي، لم تتوقف هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على قرى تل تمر وزركان المحاذية لخطوط التماس رغم وجود القوات الروسية –الضامنة- التي لم تصدر أي تعليق عن انتهاك حليفتها تركيا لاتفاق وقف إطلاق النار.

أوضح رئيس مجلس الشعب الأشوري في منطقة الخابور والحسكة إلياس عنتر أنّ هجمات الاحتلال التّركيّ ومرتزقته مستمرّة على المنطقة مالم يتمّ تطبيق القوانين الدّوليّة على الأرض من قبل القوّات الضّامنة، داعياً الجهات التي تعهّدت بحماية الأقلّيات إلى الوفاء بوعودها وحماية شعوب شمال وشرق سوريّا. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد مهجرو عفرين أن تحمل مصاعب الحياة ضمن المخيمات هو المقاومة في وجه الاحتلال وانتظار للعودة إلى مقاطعة عفرين المحتلة لتحريرها من تركيا ومرتزقتها. (مرفق بالصور والفيديو).

حذر نائب الرئاسة المشتركة لمقاطعة كري سبي من أن تلاقي عشرات المواقع الأثرية في مقاطعة كري سبي المحتلة مصير مواقع الدهليز وتل صهلان وذلك في ظل تجاهل المجتمع الدولي والمنظمات المعنية لما يفعله الاحتلال التركي ومرتزقته بها، وحث أهالي المنطقة على منع المحتلين من سرقة حضارتهم وتراثهم العريق. (مرفق بالصور والفيديو).

طالب وجهاء العشائر الكردية بتسريع وتيرة المباحثات الكردية للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى تحقيق الوحدة الوطنية، في وقت يواصل فيه الحزب الديمقراطي الكردستاني سياسة التصعيد ضد حركة التحرر الكردستانية. (مرفق بالصور والفيديو).

السياسة

تشهد حركة النهضة الإخوانية في تونس في هذه الفترة خلافات حادة تزامنًا مع اقتراب موعد مؤتمرها الحادي عشر المزمع عقده قبل نهاية العام الجاري، حيث تحول الصراع الخفي بين قيادات الحركة إلى سجالات علنية أمام وسائل الإعلام بسبب انقسام الحركة حول إزاحة رئيس البرلمان، راشد الغنوشي من كرسي رئاسة الحزب الذي يستأثر به منذ ما يقارب الـ50 عاماً.

ملف

لأول مرة في تاريخ الشعب الكردي يتم التدريس باللغة الكردية بشكل رسمي وأكاديمي في المدارس والمعاهد والجامعات، وقد تم تداولها بشكل رسمي في المجال السياسي والدبلوماسي، وذلك بفضل ثورة روج آفا التي أنقذت اللغة الكردية والشخصية الكردية من الصهر، وبالرغم من ذلك فإنها تتعرض لحملات تشويه من قبل بعض الذين ينفذون أجندات الدول المستعمرة.

يحضر مجلس سوريا الديمقراطية لعقد "المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات" أواخر تشرين الثاني الجاري, وأكد الشيخ رياض درار أن المؤتمر سيتناول الحديث عن أوضاع المنطقة سياسياً، عسكرياً، إدارياً وتعليمياً وخدمياً، وقال: "نتطلع إلى إنجاز كبير للمؤتمر".(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

اختطف الحزب الديمقراطي الكردستاني 20 مدنياً من مخيم رستم جودي (مخيم مخمور) في باشور كردستان منذ 11 تشرين الأول الفائت، وبحسب عضو لجنة العلاقات الخارجية لمجلس عشتار ليلى أرزو إيهان، فإن المختطفين وضِعوا مع مرتزقة داعش في أحد سجون هولير.

المرأة

عبّرت أمّهات الشّهداء عن رفضهنّ القاطع للعزلة المفروضة على القائد أوجلان، وأكّدن بأنّ الكرد وصلوا إلى طريق الحرّية عن طريق فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، وشدّدن بعدم السماح لحكومة حزب العدالة والتنمية بمحاولاتها صهر الكرد من خلال تشديد العزلة على القائد. (مرفق بالصور والفيديو)

ANHA