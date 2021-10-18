مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 18-10-2021

-يدلي مجلس الرقة المدني بيانًا للرأي العام بخصوص الذكرى السنوية الرابعة لتحرير مدينة الرقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-تدلي قوى الأمن الداخلي ببيانً حول الحملة الأمنية التي أطلقتها منذ يومين ضد خلايا مرتزقة داعش في ريف دير الزور الغربي. (مرفق بالصور والفيديو).

ـ يتوافد اتحاد المتعهدين وأهالي الحسكة واتحاد العمال إلى خيمة الاعتصام المنصوبة بجانب معبر سيمالكا، في يومها الـ 14. (مرفق بالصور والفيديو).

-تستمر فعاليات المؤتمر التأسيسي الأول لتحالف منظمات المجتمع المدني، والذي يعقد في صالة زانا بمدينة قامشلو. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكد مهجرو عفرين أن أي هجوم تركي محتمل ضد ناحية تل رفعت سيُجابه بمقاومة من قبل المهجرين وأهالي المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-يواجه أهالي ناحية شيراوا مع بدء جني موسم الزيتون صعوبات بسبب استهداف جيش الاحتلال التركي والمرتزقة للمدنيين بشكل مباشر بين حقولهم أثناء قطاف الزيتون، ومنع آلاف الأسر من التوجه نحو أراضيهم على خطوط التماس. (مرفق بالصور والفيديو).

-طالب أحمد رشاد سيدو على لسان شقيقته المعتقلة في السجون التركية، فاطمة رشاد سيدو، المنظمات الإنسانية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان بتشكيل لجان تقصي والتوجه إلى السجون التركية للكشف عن الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

أوضح حسن أوزغونش أن الدولة التركية تعاني من أزمة في سياستها الداخلية والخارجية، وترى طريق الخلاص في الهجمات الاحتلالية، وقال: "الدولة التركية لا تستطيع الهجوم بدون أن تأخذ التوازنات الإقليمية بعين الاعتبار".(مرفق بالصور).

ترى الكاتبة الأرمنية ماكدا تاغتاشيان ضرورة قيام الشعبين الكردي والأرمني بتوحيد قواهم والقتال معاً ضد المشروع السياسي للعثمانية الجديدة الذي يحاول تدميرهم والقضاء عليهم، وشبّهت الهجمات التي يتعرض لها الكرد في الوقت الراهن بالمجازر التي تعرض لها الأرمن عام 1915. (مرفق بالصور).

كردستان

عدّ محامو إقليم الجزيرة كمين خليفان وإصرار الحزب الديمقراطي الكردستاني في عدم تسليم الشهداء إلى ذويهم عملاً منافياً للأخلاق الكردستانية والمجتمعية، ومخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي والإنساني".(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح الكاتب آزاد إبراهيم، أن باشور (جنوب كردستان) أصبح مكاناً غير آمن للمناضلين الكرد الذين يقفون ضد دولة الاحتلال التركي. منوهاً إلى أنهم أمام مؤامرة كبيرة تحيكها تركيا وينفذها الحزب الديمقراطي الكردستاني. (مرفق بالصور والفيديو).

شبيبة

يرى عدد من شبان مدينة منبج أن أبناء كل منطقة هم المعنيون بالدرجة الأولى لحماية أرضهم وثقافتهم بمواجهة المخاطر القادمة من الخارج، ويؤكدون بأن أي مجتمع متحرر فكرياً يكون مستهدفاً. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

مع بدء موسم جني البلح، تستغل كثير من نساء غزة الموسم ووفرة الإنتاج وانخفاض الأسعار، لصناعة العجوة وبيعها، كمصدر دخل مؤقت لهم، في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة في القطاع. (مرفق بالصور).

ANHA