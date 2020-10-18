مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 18-10-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

قال عدد من أهالي مدينة حلب إن الحل الوحيد لإنهاء الصراعات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط هو تحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان، وأوضحوا أن الأمان المتوفر في مناطق شمال وشرق سوريا بعكس باقي المناطق السوري نابع من تطبيق أفكار أوجلان. (مرفق بالفيديو والصور).

كردستان

قال الرئيس المشترك للمؤتمر الوطني الكردستاني KNK أحمد كاراموس حيال الاتفاق الذي تم بين هولير وبغداد: "من خلال اتفاقهم هذا يسعون للنيل من الإدارة الذاتية التي أعلنها الإيزيديون، وإخراج المجتمع الإيزيدي من شنكال، ولهذا هم يستعدون لارتكاب مجزرة جديدة".

قالت تقارير روسية بأن انزعاج موسكو من تدخل تركيا في جنوب القوقاز سيدفع بها للضغط على أنقرة في شمال سوريا، في حين اعتبر مراقبون التفاهم الأخير بين بغداد وهولير مجاملة سياسية ومكافأة انتخابية لواشنطن، في حين توسعت فجوة الخلاف بين تركيا وأوروبا. (مرفق بالفيديو والصور).

المجتمع والحياة

يجري مزارعو مقاطعة كوباني تحضيراتهم للبدء بالموسم الزراعي الجديد مع وجود بعض الصعوبات تتمثل معظمها بغلاء الأسعار، فيما قالت مديرية الزراعة في كوباني بأنها بدأت بتوزيع الحبوب والسماد على الفلاحين بشكل نقدي. (مرفق بالفيديو والصور).

السياسة

أكدت أمينة عمر أن الندوات التي يعقدها مجلس سوريا الديمقراطية تتسم بالشفافية والجرأة في الطرح، وبيّنت أن المشاركين ركزوا على أهمية الحوار السوري - السوري وتطوير الإدارة الذاتية. (مرفق بالفيديو والصور).

تحليل

في بدایة تشرين الأول وقعت حکومتا (اقلیم کردستان والعراقیة) اتفاقا ثنائیا ،حول تطبیع اوضاع منطقة شنگال، والتي تعرضت في بدایة اب/ اغسطس 2014 الی حملة الابادة والقتل الجماعي وتشرید الاف من الإيزيديين، علی ید الارهابيين الدواعش.

المرأة

أوضحت النساء الإيزيديات في مقاطعة قامشلو أن الذين لم يكونوا إلى جانب شعب شنكال، في أحلك الظروف، يريدون الآن أن يحددوا مصير ومستقبل شنكال، وأشرن إلى أن "الشعب وحده يقرر مصيره". (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA