مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 18-1-2022

ـ لليوم الـ106 على التوالي تستمر فعالية الاعتصام بجانب معبر سيمالكا لمطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن سياساته التي تخدم العدو وتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

يعقد المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية اجتماعاً جماهيرياً في مدينة ديرك ومناطق برآف وكوجرات، وذلك في صالة الكورنيش، ويعقد اجتماعاً مماثلاً في صالة كرم في ناحية عامودا، الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

تعقد الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة اجتماعاً جماهيرياً في مقاطعة الحسكة، وذلك في بلدية الناحية، بهدف التواصل مع الشعب وكشف أعمال الإدارة في العام السابق، ومخطط عملها للعام المقبل. الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

يعقد مجلس حزب سوريا المستقبل في الرقة اجتماعاً جماهيرياً في منطقة الكسرات بريف الرقة الجنوبي للتعريف بحقيقة ما تسمى "المصالحات" التي تروج لها الحكومة السورية في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

- تدلي جمعيات الوافدين في مدينة الرقة ببيان للرأي العام تدين من خلاله هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

تختتم اليوم فعاليات خيمة المقاومة التي نصبت في ساحة الشهيد عكيد بمدينة كوباني في يومها الثالث وذلك تنديداً بالهجمات التركية على المنطقة (مرفق بالصور والفيديو).

يحتفل أهالي مدينة الحسكة في إقليم الجزيرة شمال وشرق سوريا، بالذكرى السنوية الـ 17 لتأسيس مؤتمر ستار، في تمام الساعة الـ 10 في صالة رشو بالمدينة، (مرفق بالصور والفيديو).

تستمر اللجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، في أعمالها لليوم الثاني، لمناقشة ما تبقى من بنود العقد، بعد أن استأنفت أعمالها يوم أمس، وذلك في مدرج مركز سردم الثقافي في مدينة الحسكة الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

أدان الرئيس المشترك للمؤسسة الدينية في إقليم الفرات عبد الرحمن شوكت المجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي بحق شعب المنطقة في مناطق شمال وشرق سوريا، وقال بأن "المسؤولين الأتراك يرتدون ثوب الإسلام ويحاولون به خداع شعوب المنطقة ويتسترون بذلك على جرائمهم".(مرفق بالصور والفيديو).

ملف

تواصل دولة الاحتلال التركي سياسة إبادة وإمحاء الهوية العفرينية، وحولت عفرين إلى مركز لبقايا مرتزقة داعش وجبهة النصرة، بعد التهجير القسري، وعمليات الاستيطان، وإزالة المعالم التاريخية. والمقاومة كشفت الوجه الحقيقي للفاشية التركية. (مرفق بالصور).

سياسة

طالب الأمين العام لحزب التغيير والنهضة السوري مصطفى قلعه بإلغاء اتفاقية أضنة بين دمشق وأنقرة لإعادة الحقوق إلى سوريا، كما حذر من مخاطر عمليات التغيير الديمغرافي المتواصلة في المناطق المحتلة من قبل تركيا. (مرفق بالصور والفيديو).

حذر إبراهيم القفطان من نتائج "التسويات"، مؤكداً أنها مسكّن للألم وتزيد من تعقيد الأزمة، مبيّناً أن هدفها هو الإيهام بأن دمشق ما زالت مقبولة، وشدد على ضرورة جلوس حكومة دمشق إلى طاولة الحوار مع شمال وشرق سوريا لحل الأزمة السورية. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

طالبت شخصيات وطنية بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني (PKK) من "قائمة الإرهاب"، وأشارت إلى أن تحقيق هذا الهدف يستلزم بذل المزيد من الجهود. (مرفق بالصور والفيديو).

أعرب فنانون في شمال وشرق سوريا عن مساندتهم لمقاومة مقاتلي قوات الدفاع الشعبي ضد دولة الاحتلال التركي، قائلين: "الشعب الكردي هم الكريلا، والكريلا هم الشعب الكردي، وهم إرادتنا وعزيمتنا".(مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

- ينظم اتحاد المرأة الشابة وحركة الشبيبة الثورية السورية خيمة اعتصام في ناحية تربه سبية، للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد أوجلان، وإخراج حزب العمال الكردستاني من لائحة الإرهاب، الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

تنظم شبيبة هجين بريف دير الزور مسيرة استنكاراً للهجمات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي في مناطق شمال وشرق سوريا، وذلك بمناسبة مرور الذكرى السنوية لاحتلال عفرين. (مرفق بالصور والفيديو).

أشار أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية المشاركون في فعاليات خيمة المقاومة التي دخلت الثلاثاء يومها الثالث والأخير إلى أن "جيش دولة الاحتلال التركي جبان لا يستطيع مجابهة قواتنا في خنادق القتال ولهذا يستهدف الموطنين، لكننا صامدون في وجه غدر الاحتلال ومكره".(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

تسعى الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي عبر تنفيذ مشاريع اقتصادية بطاقات وخبرات ومواد أولية محلية، لكسر الحصار والحد من احتكار التجار، وتخفيض أسعار المنتجات. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA