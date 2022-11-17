مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 17 – 11 - 2022

ينظم اتحاد المرأة الشابة في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو مسيرة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك من أمام مركز الاتحاد غرب الناحية، الساعة الـ12:00.(مرفق بالصور والفيديو)

ينظم مؤتمر ستار في ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو محاضرة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك في مركز المجتمع التربوي، الساعة 10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

يستذكر مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو، شهداء شهر تشرين الثاني، وذلك في مزار الشهيد دليل ساروخان، الساعة 14:00.(مرفق بالصور والفيديو)

تستمر فعاليات مهرجان روج آفا للثقافة والفن في يومه السابع، وذلك في مركز اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان بمدينة قامشلو، الساعة 16.00.(مرفق بالصور والفيديو)

مع اقتراب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ينظم مؤتمر ستار في نواحي مقاطعة الحسكة سلسله من المحاضرات، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

أوضح كاتب سوري معارض أن الاشتباكات القائمة في محافظة درعا جنوب سوريا، هي محاولة لتصفية لكل المعترضين على إجراء "المصالحات" مع حكومة دمشق .(مرفق بالصور والفيديو)

حثّ عضوان في حزبين سياسيين في شمال وشرق سوريا شعب المنطقة على تعزيز منظومتهم الدفاعية لمواجهة الهجمات الوحشية لدولة الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو)

تحليل

مع وصوله إلى سدة الحكم في تركيا عام 2002، حاول رئيس النظام رجب طيب أردوغان توسيع نفوذه في المنطقة، فاتجهت أنظاره إلى الدول العربية مستغلاً أزماتها السياسية والاقتصادية لتحقيق أطماعه، فعقد علاقاتٍ وطيدة مع أحزاب الإسلام السياسي، وقدّم الدعم المادي واللوجستي لها، وحوَّل تركيا إلى ملجأ لنشاطات تلك الأحزاب ومؤسساتها كتنظيم الإخوان والعديد من المنظمات الأخرى.

مجتمع والحياة

بعد نجاحه في العام الفائت، أعادت لجنة الاقتصاد التابعة لمجلس الرقة المدني زراعة الخضروات في 13 بيتا بلاستيكيا في خطوة تهدف إلى التقليل من الاعتماد على الاستيراد والتوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.(مرفق بالصور والفيديو)

العالم

عززت الجزائر خلال الفترة الأخيرة علاقاتها بالكتلة الشرقية ممثلة في الصين وروسيا، وسط قراءات متباينة لخبراء جزائريين بين من يراه توجهاً جديداً وآخرين يعتبرونه استمراراً لتوجه قديم.

ANHA