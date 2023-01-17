مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 17 – 1 - 2023

تدلي أسر مقاتلي قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرة – ستار ممن استشهد أبنائهم جراء استخدام الأسلحة الكيماوية في مناطق الدفاع المشروع، ببيان أمام مبنى ديوان العدالة في مدينة قامشلو، الساعة 10.30 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مؤتمر ستار في ناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة احتفالية بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة على تأسيسه، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

عدّ شيخ عشيرة الولدة حامد الفرج، العزلة التي تفرضها الدولة التركية المحتلة على القائد عبد الله أوجلان سبباً لجميع مشاكل المنطقة، وندد بصمت القوى الدولية ووصفها بجريمة ضد الإنسانية.

أكد السياسي السوري، مصطفى قلعه جي، أن تصريح مستشار أردوغان عن حلب، يعبر بشكل صريح عن أطماع تركيا في الأراضي السورية ويمثل رأي منظومة كاملة، منوهاً إلى أن الاتفاق بين حكومة دمشق والإدارة الذاتية؛ يمثل ضرورة تاريخية وأساس لأي حل سوري.

الثقافة والفن

شارف كومين فلم روج آفا على الانتهاء من تصوير حلقات مسلسل "Evina Kurd " (العشق الكردي) باللغة العربية وهو ثاني مسلسل بعد مسلسل TAVA SOR (الغيمة الحمراء).

المرأة

أشادت مشاركات في المؤتمر التاسع لمؤتمر ستار، بجهود هذه الحركة النسائية في جعل مكتسبات ثورة المرأة في روج آفا وشمال وشرق سوريا؛ إرثاً نضالياً وقاعدة لتحرير كل النساء في الشرق الأوسط.

تقرير

تدخل منطقة شمال وشرق سوريا، العام الثالث من أزمة المياه الخانقة وتداعياتها الكارثية على الملايين من السكان؛ بفعل حرب المياه التي تسيّرها دولة الاحتلال التركي بالتزامن مع أعوامٍ جافة، تؤثر في الحياة المعيشيّة.

ملف

تعرضت مقاطعة عفرين 20 كانون الثاني 2018 لهجوم احتلالي استمر 58 يوماً، استخدمت فيه دولة الاحتلال التركي أقوى الأسلحة الفتاكة من غازات سامة وغارات جوية وهجمات برية؛ ما أدى إلى احتلالها في آذار العام ذاته، ليستمر مسلسل الجرائم والمجازر والانتهاكات بحق السكان الأصليين حتى بعد احتلالها، فكيف أصبحت المقاطعة بعد 5 أعوام من الاحتلال؟

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