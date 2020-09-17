مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 17-9-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

يخرج أهالي مدينة قامشلو في تظاهرة تنديداً بالهجمات التركية على مناطق كردستان، والعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، الساعة الـ 11.00. (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم اتحاد المرأة الشابة في الشهباء تظاهرة تنديداً بالعنف الذي يتعرض له الأطفال والنساء من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، الساعة 19:00 (مرفق بالفيديو والصور).

تنظم الحركات والمنظمات الشبابية في مقاطعة الحسكة، مسيرة جماهيرية بمناسبة ذكرى تأسيس الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، وتنتهي باحتفالية في حديقة الخابور في حي تل حجر في مدينة الحسكة. الساعة 18.00. (مرفق بالفيديو والصور)

أكد الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة عفرين محمد نعسو أن الحملة التي أطلقتها منظومة المجتمع الكردستاني KCK مهمة لحماية حقوق الشعب الكردي وتحقيق حريته، مشددًا على ضرورة دعم الجميع لهذه الحملة والوقوف صفًّا واحدًا ضد الاحتلال. (مرفق بالصور والفيديو).

حذر وجهاء العشائر في ناحية الدرباسية أبناء المنطقة وعشائرها من الانجرار وراء الفتن التي يحاول الاحتلال التركي والحكومة السورية إشعالها في دير الزور، وأكدوا أن هدفهما هو إفشال مشروع الإدارة الذاتية وضرب أخوة الشعوب. (مرفق بالصور والفيديو).

دعا أهالي ناحية الدّرباسية الأحزاب السياسية وضع المصالح الشخصية جانباً كي لا تعاد تجربة المناطق المحتلة, وقالوا "ما حصل في المنطقة كانت نتيجة تشتّت البيت الكردي". (مرفق بالصور والفيديو).

أكد حقوقي من منبج ووجيه إحدى العشائر العربية أن الأحداث الأخيرة التي شهدها ريف مدينة دير الزور الشرقي كان الهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وضرب اللحمة الوطنية والسلم بين المكونات المتعايشة فيها. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

قال أمين حزب الإرادة الشعبية علاء عرفات إنهم لم يروا إلى الآن من حكومة دمشق انخراطًا جديًا ومسؤولاً في مفردات الحل السياسي، سواء بما يتعلق باللجنة الدستورية أو غيرها، وأكد أن هناك متشددون في الأطراف المختلفة السورية لا مصلحة لهم بالحل، ويقومون بكل استطاعتهم لمنعه. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

قالت الرّئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي زلال جكر إنّ نداء منظومة المجتمع الكردستاني من أجل تصعيد النضال ضد الفاشية والاحتلال جاء في وقت يزداد فيه خطر الدولة التركية على المنطقة، وعلى الشعب الكردي بشكل خاصّ. وأكّدت استعدادهم لبذل كل ما يقع على عاتقهم. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

تنظم مجموعة من الفنانين في مدينة كوباني مسابقة غنائية عبر الانترنت، تضم عددًا كبيرًا من الأطفال، وذلك بهدف دعم وتنمية المواهب لدى الأطفال واكتشاف الأصوات الجديرة بينهم. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

خصصت هيئة الزراعة والاقتصاد في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا 13مركزًا لتوزيع بذار القمح المحسن على المزارعين، وإتاحة فرصة الحصول على البذار بقيمة مؤجلة حسب عقود موقعة بين الطرفين، مذللة العقبات أمامهم، بهدف دعم ومساندة الفلاحين. (مرفق بالصور والفيديو).

أشار شيخ عشيرة العلي في الرقة إلى أن مشروع الإدارة الذاتية مشروع ناجح لامس واقع شعوب شمال وشرق سوريا، وأضاف "نحن وجميع أبناء عشائرنا متمسكون بهذا الفكر الديمقراطي".(مرفق بالصور والفيديو).

نجاح الموسم الأول أعطاهم دافعاً لتوسيع المشروع الزراعي، ويهدف لخدمةً لأهالي المنطقة، وخطو للاعتماد على الناتج المحلي وتقوية الاقتصاد الذاتي. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA