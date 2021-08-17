مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 17 -8-2021

-يشيع مجلس عوائل الشهداء في الدرباسية جثمان مقاتل في قوات سوريا الديمقراطية إلى مثواه الأخير في مزار الشهيد رستم جودي، الساعة 09:00. (مرفق بالصور والفيديو).

-استنكر وجهاء مدينة الطبقة الصمت الدولي حيال الجرائم التركية المتعددة في البلدان العربية، ودعوا المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية إلى اتخاذ قرارات عاجلة لوقف جميع الاعتداءات وإنهاء الاحتلال التركي في سوريا والعراق. (مرفق بالصور والفيديو).

-"عندما تدخل إلى سري كانيه كأنك تدخل إحدى الولايات التركية" بهذه العبارة وصف المرتزق سعد خليف حال المدينة المحتلة من قبل تركيا، وكشف عن بعض ما يحدث في مدينة سري كانيه المحتلة، من عمليات التغيير الديمغرافي، والاشتباكات المستمرة بين المجموعات المرتزقة، وكيفية إدارة المدنية، ووضع الأهالي السيء. (مرفق بالصور والفيديو).

قال أعضاء مركز الثقافة والفن بناحية صرين "علينا أن نضع يدنا في يد بعضنا، ونكسر قفص الخوف، وقفص العزلة المفروضة على القائد أوجلان لنفشل كل المخططات التي تحاك ضدنا".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-ينظم اتحاد المرأة الشابة في منبج وريفها معرض كتب للقائد أوجلان تحت شعار "لنتحد وننتقم وندحر الاحتلال" في مقر اتحاد الرياضي الساعة 10:00 صباحاً. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

قال عدد من ذوي الشهداء في منطقة ديرك أن الرصاصة الأولى التي انطلقت في 15 آب 1984 ، عززت ارتباط الشعب الكردي مع النضال ، ونثرت البذور الأولى لثورة روج آفا . (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

دعا العراق إلى اجتماع أمني إقليمي لـ "بلدان جوار العراق" مضافًا إليها دول أخرى من خارج الإقليم وسط هيمنة الخلافات وتناقض المصالح على العلاقة بين هذه الدول. فما هو الهدف من عقده وما هي النتائج المتوقعة منه؟(مرفق بالصور والفيديو).

حوار

-قال الكاتب الجيوسياسي المصري، عمرو عمار، إن أميركا فشلت في تحقيق ما تصبو إليه عبر الربيع العربي بتجميع الإرهابيين في بلاد العرب ومن ثم نقلهم لمواجهة الصين وروسيا، لذلك انسحبت من أفغانستان لتملأ طالبان الفراغ الاستراتيجي، لافتاً أن واشنطن ترغب في قطع أهم ممرات الصين على طريق الحرير عبر إشعال حروب بالوكالة من كابول تكون فيه طالبان وخراسان رقماً صحيحاً. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

بدأت لجنة الصحة في مدينة الطبقة، استعدادها لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا "متحور دلتا" الهندي، وذلك من خلال استكمال تطعيم لقاح كورونا وإعادة تأهيل مراكز الحجر الصحي. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح راغب دوران أنه بعد أن وضعت طالبان أفغانستان تحت سيطرتها، سيحاول أروغان استخدام المهاجرين كورقة ضد الاتحاد الأوربي وأشار إلى أن قيم وطالبان هي ذاتها ويسهل عليها كثيرا التعامل معها. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA