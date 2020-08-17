مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 17-8-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-أدلى إبراهيم بشار دويكا العميل السري للاستخبارات التركية، بشهاداتٍ لأفظع الجرائم التي ارتكبها وعمليات الاغتصاب بحق النساء الكرديات إلى جانب جنودٍ أتراك ومرتزقة سوريين، عقب عملية احتلال عفرين ربيع عام 2018. (مرفق بالصور والفيديو).

-تكررت في الأيام الأخيرة عمليات القصف التي طالت قرية البوراز غرب مدينة كوباني انطلاقًا من محيط مدينة جرابلس المحتلة شمال سوريا، وهو ما يجعل حياة المئات من المدنيين القاطنين في القرية في خطر. (مرفق بالصور والفيديو).

-وثّقت منظمة حقوق الإنسان لإقليم عفرين سلسلة جرائم وانتهاكات ارتكبها الاحتلال التركي ومرتزقته ضد أهالي عفرين، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل وإنهاء جرائم الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أكدت رئيسة حزب سوريا المستقبل فرع منبج، عذاب العبود، أن عشائر ووجهاء دير الزور دعموا مشروع الأمة الديمقراطية في مناطق شمال وشرق سوريا، وسعوا إلى ترسيخ مبادئها ودعم مؤسساتها في المنطقة، والمؤامرة التي تحاك في المنطقة هي محاولة لضرب هذا المشروع. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-يهدف الاتفاق الإماراتي- الإسرائيلي الذي جرى برعاية أمريكية، إلى دعم الحظوظ الانتخابية لبنيامين نتنياهو ودونالد ترامب، ثم تشكيل حلف لمواجهة إيران.

الشبيبة

دعت حركة الشبيبة الثورية السورية كافة الشبيبة إلى تصعيد النضال في وجه الاحتلال التركي، والانضمام إلى حملة "سننتصر" لتقوية المنظومة التنظيمية للشبيبة والالتفاف حول قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA