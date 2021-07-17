مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 17-7-2021

-يدلي مجلس عوائل الشهداء في منبج ببيان بخصوص انتهاكات الاحتلال التركي ومرتزقته بحق مزارات الشهداء في عفرين المحتلة. كما يدلي مجلس عوائل الشهداء في ديرك ببيان إلى الرأي العام حول نبش مقابر الشهداء من قبل مرتزقة الاحتلال التركي، وذلك أمام مجلس عوائل الشهداء لناحية ديرك، الساعة الـ 10:00 صباحاً. (مرفق بالصور والفيديو).

-يقيم مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي منتدى حواري تحت عنوان" مناهضة جرائم القتل التي ترتكب بحق المرأة، وذلك في صالة زانا بمدينة قامشلو، في الساعة الـ10:00 .(مرفق بالصور والفيديو)

-يحتفل مجلس عوائل الشهداء وأهالي الحسكة وأهالي ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو بمناسبة حلول الذكرى السنوية لثورة 19 تموز، الساعة 17:00.(مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل تمر أن أكثر من 100 ألف نسمة من سكان المنطقة محرومون من الماء والكهرباء بسبب الاحتلال التركي، وسط صمت القوى الفاعلة في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أكدت ممثلة مسد في واشنطن أن المساعدات أصبحت ورقة مساومة سياسية للضغط على الإدارة الذاتية التي تواجه هجوماً ممنهجاً يدار من غرف مظلمة.و اعتبر أحد المعارضين السوريين أن ما حدث "عرّض مصداقية المجتمع الدولي "للخدش".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-9 أعوام مضت على اندلاع ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا، وعلى الرغم من كافة الهجمات والمجازر التي حصلت، وأساليب الحرب الخاصة والحصار، إلا أن الثورة ما تزال مستمرة، وتسعى إلى نشر تجربتها والرفع من سوية نضالها. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-بعد أكثر من شهرين على إعلان وقف إطلاق النار في غزة في 21 مايو/أيار الماضي، لا تزال عملية إعادة إعمار القطاع الذي شهد دمارًا واسعًا، تشهد حالة من الجمود. (مرفق بالصور).

كردستان

-أكد معتقل سابق على يد الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK)، أن اختطاف الدبلوماسيين الثلاثة في هولير لا يخدم سوى أجندات الاحتلال التركي، واعتبر اختطافهم بالتزامن مع هجمات الاحتلال التركي على باشور كردستان ألعوبة تحاك ضد الكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA