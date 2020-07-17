مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 17-7-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يقيم اتحاد الكادحين اجتماعاً موسعاً للمهندسين في مدينة قامشلو، للنقاش حول تنظيمهم وأوضاع نقابتهم وأعمالها، الساعة 09:00 في مركز محمد شيخو للثقافة والفن. (مرفق بالصور والفيديو).

-أشار أبناء المكونات المختلفة في مدينة قامشلو إلى أن التكاتف ورفع وتيرة النضال هو السبيل الوحيد للوقوف أمام الاحتلال التركي، وقالوا إن" هذه أرضنا"، في تأكيد على أن التمسك بتراب الوطن والدفاع عنه واجب الجميع. (مرفق بالصور والفيديو).

-يعتقد الكثير من الطلاب السوريين في لبنان أن الأبواب قد أوصدت تمامًا في وجوههم اليوم، فمع تردي الأوضاع الاقتصادية وتراجع الاهتمام الدولي بهم، يضطر الكثيرون إلى التخلي عن دراستهم، وبعضهم يفكر في العودة إلى سورية رغم خطورة ذلك على حياتهم. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-تزخر صفحات التاريخ بأمثلة عديدة عن الثورات، ولكن قلما نجد ثورة قد حققت الأهداف التي انطلقت من أجلها، وفي سوريا التي شهدت ثورةً مطلع عام 2011 انحرفت ثورتها لخدمة الأجندات الخارجية مع بعد أشهر من انطلاقتها، ولكن وحدهم الكرد وشركاءهم العرب والسريان استطاعوا عبر ثورة 19 تموز تقديم نموذج للثورة القادرة على تحقيق التغيير والبناء. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

استنكرت الرئيسة المشتركة لجمعية دجلة-فرات الخاصة بالصحفيين، دجلة مفتي أوغلو، الضغوطات التي يتعرض لها الصحفيون، وأكدت على ضرورة مواصلة كشف الحقائق، ودعت الصحفيين إلى العمل وفق مبادئ العمل الصحفي. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال عضو المجلس العام لحزب الاتّحاد الدّيمقراطيّ في مدينة حلب أمين عليكو إنّ هدف تركيّا من استمرارية فرض العزلة على القائد أوجلان هو عدم وصول أيّ حلّ وأيّ رؤية أو تحليل من القائد إلى المعنيّين في المنطقة، مؤكّداً أنّ مفتاح الحلّ لأزمات الشّرق الأوسط بيد القائد أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-أكّد الكاتب والصحافي المصري محمود بسيوني، أنّ إثيوبيا حرّرت اليوم شهادة وفاة الاتحاد الإفريقي عبر البدء بتعبئة سد النهضة دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، ولم يستبعد الصحافي المصري وجود تنسيق إثيوبي- تركي للضغط على مصر حتى تتوقف عن مواجهة التحركات التركية في ليبيا والمنطقة. (مرفق بالصور).

الثقافة والفن

-متابعة فعاليات اليوم الاخير من المهرجان السابع للثقافة والفن المقام من قبل اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان في مدينة قامشلو، الساعة 18:00. (مرفق بالصور والفيديو).

-يقيم مركز شوبدارين روجي وبالاشتراك مع فرقة سردم برنامج مشترك يضم العرض الأول فلم بعنوان "xurmina dahole" ومعرض فوتوغرافي إضافة لأمسية شعرية يلقيها الشاعر فرهاد مردي وفرقة سردم وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن الساعة 18:00. (مرفق بالصور والفيديو).

-تميز مهرجان اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان السابع في مدينة قامشلو ببصمة المرأة، لمشاركتها في كتابة القصص والشعر، والسينما وعروض المسرح، والفنون الجميلة، مقارنة بالأعوام السابقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال الممثل والمخرج المسرحي محي الدين أرسلان أن المسرح الكردي "مازال في مرحلة الطفولة" ويحتاج إلى الكثير من الاهتمام والرعاية، فيما أشار عضو كومين المسرح عبد الرحمن إبراهيم إلى أن المسرح الكردي في مرحلة الركود، ونوه إلى أنه يواجه صعوبات في استخدام اللغة الأم في الكتابة، وبحاجة إلى الدعم المالي وتأسيس معاهد خاصة بالمسرح. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

-أشاد الرئيس المشترك لهيئة الشباب والرياضة في إقليم عفرين بالندوات الحوارية بين الشبيبة، وقال إنها تساعد على إيجاد الحلول لمشاكل الشباب، وعلى بناء مجتمع منظم تقوده الشبيبة. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-تجمّع سيارات الأجرة التكسي في مدينة كوباني بشكل عشوائي يتسبب بالكثير من المشاكل على مستديرة السلام في الأحياء الشمالية للمدينة، وسط حلول قديمة غير مجدية وتغاضٍ في الوقت الحالي. (مرفق بالصور والفيديو).

-بدأت هيئة الصحة في مقاطعة إقليم الجزيرة بالعمل على ترميم مشفى الشدادي تحضيرًا لافتتاحه، وإدخاله في الخدمة بعد مناشدات الأهالي المتكررة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA