مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 17-6-2021

- ينظّم حزب سوريا المستقبل ندوة حوارية تحت عنوان "الحرب الخاصة والوضع الراهن"، في حديقة القراءة بمدينة قامشلو، الساعة 10:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- يزور وفد من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الإدارة المدنية في منبج, للاطلاع على أوضاع المدينة، (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظّم مجلس عوائل الشهداء بكوباني مراسم تشييع شهداء وإعلان سجل آخرين من شهداء الكريلا، في مزار الشهيدة دجلة، الساعة 17:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- أدان وجيه عشيرة الشعيطات في بلدة غرانيج بريف دير الزور الشرقي، خضر حمد العيد الشريف، العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وأكد أنها غير عادلة ومخالفة للقوانين والمواثيق الدولية، واعتبرها جزءًا من سياسات تركيا التي تمارسها ضد الشعوب التي تناضل من أجل الحرية. (مرفق بالصور والفيديو).

- تتتالى ردود الفعل الرافضة في الأوساط الشعبية والسياسية لتحركات الحزب الديمقراطي الكردستاني وصمته تجاه الهجمات التركية وسط مطالبات بعدم الانسياق وراء فتن العدو والعمل على وحدة الصف الكردي وحل القضية الكردية. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكد رجال الدين الإسلامي أن الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال التركي على باشو كردستان ومناطق شمال وشرق سوريا باطلة ومخالفة لنصوص وشرائع الدين الإسلامي والقرآن الكريم، ومخالفة للقواعد الاجتماعية والإنسانية، وأشاروا إلى أن: "الدفاع عن تراب كردستان واجب وفرض".(مرفق بالصور والفيديو).

- استنكر فنانون كرد هجمات الاحتلال التركي على باشور كردستان، وقالوا: "نحن أمام مرحلة الوجود أو اللاوجود"، داعين في الوقت نفسه إلى توحيد الصف الكردي لدرء الفتنة التي تسعى تركيا إلى إشعالها بين الحين والآخر. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- أدانت إداريات لجان المرأة في دير الزور المخططات الساعية لخلق النزاعات والفتن في مناطق شمال وشرق سوريا، مؤكدات أن الإدارة الذاتية مشروع لا يتناسب ومخططات المتربصين. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- أدان الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في منبج، محمد خير شيخو، القصف الذي طال مشفى عفرين، وأكد أنه عمل إجرامي ولا يمثل ال إ ا نسانية وتقف وراءه ا أجندات تسعى إلى تحقيق أهدافها في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

- يخوض سبعة مرشحين غالبيتهم من المحافظين المتشددين انتخابات الرئاسة في إيران، وسط غياب للمرأة، ما يجعلها أقرب لانتخابات الجثة الهامدة التي لا يوجد فيها منافسة، والغاية منها فقط إضفاء الشرعية عليها عبر منحها ديمقراطية شكلية. (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- منذ عام من الآن وتحديداً في 17 حزيران/ يونيو عام 2020، فرضت الولايات المتحدة أول حزمة عقوبات من قانون قيصر على حكومة دمشق، وعلى الرغم من تأثر الشعب السوري إلا أن هذا القانون لم يدفع دمشق إلى تقديم تنازلات كما كانت طموحات المجتمع الدولي، فكيف أثر القانون على السوريين؟ وما هو البديل الأمثل لذلك؟(مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

- تختتم هيئة الشباب والرياضة في إقليم الفرات فعاليات مهرجانها الرياضيّ في يومه الثاني، الذي نظّمته تحت شعار "هلموا لحرب الحرية"، (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- أوضح مسؤول مكتب تشغيل محطات الري في لجنة الزراعة بمجلس الرقة المدني أن اللجنة قامت بتحديد نسبة زراعة الأراضي بالمحصول الصيفي وتقليلها عن الأعوام الماضية بسبب نقص مياه نهر الفرات، ولتلافي خسارة المزارعين. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA