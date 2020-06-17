مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 17-6-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يخرج أهالي ناحيتي جل آغا وتربه سبية في مظاهرات للتنديد بالقصف التركي على شنكال ومخيم الشهيد رستم جودي الساعة 09:30 (مرفق بالصور والفيديو).

-ممارسات ومخططات تركية في المناطق المحتلة بالشمال السوري توضح نوايا تركيا في مواصلة مشروعها التوسعي وتتريك المنطقة وتقسيمها، لإحياء الإمبراطورية العثمانية. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-وجهت تركيا طائراتها هذه المرة لمهاجمة جبال شنكال في جنوب كردستان, وذلك وسط تساؤلات حول أهداف هذه الهجمات وتوقيتها؟ ويرى كادار بيري أن على العرب أن يتحركوا بسرعة لإيقاف أردوغان الذي وضع نصب عينيه السيطرة على كل الدول العربية. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح بشير ملّا نواف بأنّ اتّهام الكرد بمقتل رئيس الوزراء السويدي كان له أثار سلبيّة على الكرد، والشعب الكردي يدفع ضريبته حتى الآن، وأكّد بأنّ على الكرد المطالبة بردّ الاعتبار ورفع دعاوٍ على المحكمة السويدية. (مرفق بالصور والفيديو).

-حمّلت الإدارة المدنية وأهالي مخيم مخمور "الشهيد رستم جودي" في جنوب كردستان، حكومة العراق، وإقليم كردستان والتحالف الدولي مسؤولية الهجوم التركي على المخيم وشنكال ومناطق الدفاع المشروع، وأكدوا أن مقاومة 26 عاماً للحفاظ على الهوية الكردية لن تستسلم بوجه سياسة الإنكار. (مرفق بالصور والفيديو).

-أشار بدران جيا كرد أن تركيا باتت عنصراً سلبياً مزعزعاً للاستقرار الدولي والإقليمي عبر استخدام عضوية الناتو، وأكد أنه في حال عدم إبداء الناتو موقفه الواضح من الهجمات التركية فهذا يعني مشاركته في مجازر الإبادة بحق الكرد وشعوب المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال نياز حامد إن الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على الأجواء العراقية، وفتحت الأجواء أمام الطائرات التركية، وقال أيضاً "نيجيرفان البارزاني زار تركيا، وهناك تم وضع خطة الهجمات بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، مع موافقة العراق وأمريكا وروسيا".(مرفق بالصور والفيديو).

-شجب وجيه عشيرة الطفيحيين العدوان التركي السافر على شنكال ومناطق الدفاع المشروع ومخيم مخمور، ووصفه بأنه عمل "إرهابي"، وطالب المجتمع الدولي بإدانة العدوان التركي وإيقافه عند حدوده. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوعزت مستشارة الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة صمت حكومة إقليم باشور كردستان حيال هجمات الاحتلال التركي لوجود عدة ملفّات تربطها مع الاحتلال، مشيرة إلى أنّ اتحاد الشعب الكردي سيضعف هجمات الاحتلال التركي على كافة أجزاء كردستان. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-يدخل قانون قيصر للعقوبات على سوريا حيز التنفيذ اليوم، ولكن كيف يمكن تفادي تداعياته؟ أبناء شمال وشرق سوريا لديهم جملة مقترحات للإدارة الذاتية. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح معلمو ناحية تل حميس أن القائد عبد الله أوجلان "بفكره النير والإنساني القائم على أخوة الشعوب تمكن من بناء إنسان ثوري"، ويجب نشر أفكاره ليعرف المجتمع من هو هذا القائد الذي يضحي في سبيل حرية شعبه وشعوب المنطقة".(مرفق بالصور والفيديو).

-تتراجع الزراعة المروية في أرياف مدينة كوباني بشكل ملحوظ، وذلك لأسباب عدة منها نقص مادة المازوت بالإضافة الى ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة، وتدني سعر شراء المحصول. (مرفق بالصور والفيديو).

-بعد 7 أعوام من الظلام نتيجة نهب خطوط الكهرباء وتخريبها من قبل مرتزقة الاحتلال التركي، تمكنت بلدية الشعب في حي الشيخ مقصود في مدينة حلب الكهرباء من إصلاح الخطوط وإعادة التيار لحيي الشيخ مقصود والأشرفية. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA