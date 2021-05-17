مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 17-5-2021

- يوقد مجلس عوائل الشهداء في ديرك والدرباسية الشموع على أضرحة الشهداء بمناسبة عيد الشهداء، الساعة 18:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- منذ عام 2018 والدولة التركية ترتكب أفظع الجرائم، كالقتل والخطف والنهب السلب والإبادة بحق الطبيعة والمجتمع في عفرين المحتلة، بالإضافة إلى الاغتصاب والتحرش والتغيير الديمغرافي، وعلى الرغم من ذلك فإن أهل عفرين مستمرون بالمقاومة في وجه الاحتلال التركي وجرائمه. (مرفق بالصور والفيديو).

- قال الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في منبج وريفها محمد علي العبو إن "الدولة التركية تعمد من خلال جرائمها وسياساتها وانتهاج الذهنية العثمانية إلى تقسيم سوريا وسط صمت الحكومة السورية والمجتمع الدولي".(مرفق بالصور والفيديو).

- دعا سعيد ملا يوسف الشعب الكردي والمثقفين والأحزاب السياسية إلى اتخاذ موقف حازم ضد هجمات الاحتلال التركي، وقال: "عندما تهاجم تركيا روج آفا أو باشور أو زاب ومتينا وآفاشين فهي لا تستهدف حزبًا واحدًا وإنما تهدف إلى إبادة الشعب الكردي".(مرفق بالصور والفيديو).

- أدانت عوائل الشهداء في حلب الهجمات التركية على مناطق الدفاع المشروع، ووصفتها بمرحلة إعلان إفلاس المحتلّ التركي، كما شدّدت العوائل على ضرورة تصعيد النضال والتكاتف للوقوف في وجه تلك الهجمات، وتحرير قائد السلام والإنسانية عبد الله أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضح عضو البيت الإيزيدي، عدنان كالو، أن قرار الإعدام بحق 4 شبان إيزيديين متهمين بقتل شابين عربيين، سياسي أكثر مما هو حقوقي، مبيّنًا أنه "لخلق الفتنة"، وطالب أبناء الشعب العربي والإيزيدي بعدم الانجرار وراء هذه الألاعيب. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- أكد أكرم حسو أن كونفرانس "ضد الاحتلال" الذي شارك فيه 260 شخصية من أجزاء كردستان الأربعة وأوروبا، خرج بقرارات مهمة، وعلى رأسها مشاركة الجميع في المقاومة ضد الاحتلال التركي وعلى كافة الصعد. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- قالت الأم قذيفة خلف من ناحية تربه سبيه إن من تركوا أهل شنكال بين أيدي مرتزقة داعش كانوا سبباً في تعرضهم للمجازر ، ولفتت بأنهم يريدون اليوم التضحية بهم مرة أخرى عبر اتفاقيات لفرض سياستهم اللاديمقراطية عليهم. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- دعا رئيس حزب التآخي الكردستاني عدنان كيلو الجامعة العربية والأمم المتحدة للخروج عن صمتهما حيال حبس مياه نهر الفرات قبيل حدوث كارثة إنسانية. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

- تستمر حركة الشبيبة الثورية بمسيرتها الراجلة في يومها الثاني، حيث ستواصل مسيرتها من ناحية تربه سبيه بمقاطعة قامشلو، الساعة 8:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- قال عدد من شبيبة منبج إن "القصف الذي تتعرض له قرى منبج يستهدف المدنيين بالدرجة الأولى والغاية منه زرع الخوف والرعب في نفوسهم"، وأكدوا أنهم سيقفون في وجه الأطماع التركية. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- تتميز قرية كفري دنا التابعة لناحية جل آغا بوجود هياكل صخرية على شكل مجسمات، لا يعرف ما إذا كانت طبيعية أو من صنع يد الإنسان، بالإضافة إلى صخور عليها آثار أقدام تعود ربما إلى مراحل تاريخية قديمة. (مرفق بالصور والفيديو).

- قالت مكونات إقليم الجزيرة إن دولة الاحتلال التركي تسعى إلى إبادة شعوب المنطقة، ودعوا إلى تعزيز أخوة الشعوب للتصدي للهجمات التركية. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA