مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 17-5-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يوقد مجلس عوائل الشهداء بحي شيخ مقصود الشموع على اضرحة الشهداء بمناسبة عيد الشهداء المصادف الـ18 أيار وذلك في مزار الشهداء في قرية بنو بمدينة حلب و ذلك في تمام الساعة 21:00(مرفق بالصور والفيديو).

-كثف داعش من هجماته مؤخراً في سوريا والعراق كما زادت الهجمات في مصر، ويرى باحثون ومختصون أنه يجب إيلاء الاهتمام بمحاربة بقايا داعش وأن يكون هناك تحرك دولي مشترك(مرفق بالصور).

-أكد مستشار مجلس قبيلة الجبور في منطقة الجزيرة، أكرم محشوش، أن تطبيق مشروع الأمة الديمقراطية المستند إلى فكر القائد عبدالله أوجلان هو حل لكافة مشاكل وأزمات الشرق الأوسط " لأن الديمقراطية لا تشمل السلطوية وإنما مصلحة شعوب المنطقة".(مرفق بالصور والفيديو).

-دعا أهالي عفرين المنظمات الإنسانية والدولية إلى العمل من أجل رفع العزلة عن القائد عبدالله أوجلان، في ظل مخاوف من انتشار فيروس كورونا في السجون التركية. ".(مرفق بالصور والفيديو).

-حقول القمح والشعير التي قضى الأهالي شهوراً طويلة في رعايتها والاعتناء بها، التهمتها نيران جيش أردوغان(مرفق بالصور والفيديو).

السياسة

-أكّد لقمان أحمي أنّ أي تصعيد عسكريّ أو سياسيّ في هذه المرحلة بين القوى الكردية في أي جزء من كردستان كان سيكون له تبعات سلبيّة على مساعي وحدة الصّفّ الكرديّ، وقال: "يمكن حلّ كافّة الخلافات بالحوار والمباحثات"".(مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-شهدت سوريا خلال الأسبوع الماضي تفاقم التباين بين موسكو وحكومة الأسد وتنافس محتدم بين روسيا وإيران بينما ازداد القتال في إدلب, فيما تجددت الاحتجاجات العراقية على الرغم من نيل حكومة الكاظمي ثقة البرلمان, في حين رأى مراقبون أن هناك قوى دولية حاولت إرضاخ حفتر عبر الضغط التركي إلا أنه رفض" (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-أرسلت المُهجّرة فاطمة سينو من أهالي سري كانية رسالة أكدت فيها أنه رغم قلة الإمكانات في المخيمات، إلا ان مقاومتهم مستمرة حتى العودة إلى أراضيهم وخروج الاحتلال منها(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-يبذل أساتذة جامعة روج آفا جهوداً إضافية من أجل إيصال الفكرة المطلوبة إلى الطلبة بعد اتباعهم نظام التعليم عن بُعد، كما تم تلافي المشاكل التي ظهرت في الأسبوع الأول، بالإضافة إلى افتتاح مراكز مجهزة بالكهرباء والإنترنت للطلبة المقيمين في الشهباء(مرفق بالصور والفيديو).

-تضرر الموسم الزراعي في ناحية تل تمر وريفها جراء احتلال مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، كما أن تساقط البَرَد أتلف جزءاً من المحصول، فيما تعمل الجهات المعنية على إحصاء الإضرار ودراسة سبل تعويض المتضررين(مرفق بالصور والفيديو).

-تلافياً للحرائق التي التهمت آلاف الهكتارات في عموم شمال وشرق سورية العام الماضي، اتخذت الجهات المختصة في كل من الطبقة ودير الزور حزمة من الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على محاصيل المواطنين وحمايتها من أي حريق محتمل(مرفق بالصور والفيديو).

-تواصل بلدية الشعب في مدينة قامشلو منذ 40 يوماً عملية إزالة القمامة من مجرى نهر جغجغ الذي يمر وسط المدينة، وتمكنت حتى الآن من تنظيف قرابة 6 كلم من أصل 7 كلم تمر ضمن المدينة. ومن المقرر أن تنتهي عملية إزالة القمامة خلال عدّة أيام(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA