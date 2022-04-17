مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 17-4-2022

يخرج أهالي ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، تنديدا بتواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK مع دولة الاحتلال التركي، استعداد للهجوم على مناطق الدفاع الشعبي، وبالجدار الفاصل الذي يفصل قضاء شنكال عن روج افا، وذلك في الناحية بتمام الساعة الـ 12 ظهرا. (مرفق بالصور والفيديو).

يحتفل المسيحين في مقاطعة الحسكة، بمناسبة عيد القيامة، عبر فعاليات احتفالية مختلفة في كنائس مدن ونواحي المقاطعة. (مرفق بالصور والفديو).

يحيي مجلس عوائل الشهداء في مدينة الطبقة الذكرى السنوية لاستشهاد المناضل عزيز عرب بمشاركة والد في مزار الشهداء في مدينة الطبقة (مرفق بالصور والفيديو).

يشيع أهالي كوباني جثامين عدد من الشهداء إلى مزار الشهيدة دجلة جنوب مدينة كوباني. الساعة 14.00 . (مرفق بالصور والفيديو).

يعقد مجلس ناحية تربه سبيه اجتماع جماهيرياً لمكونات ناحية تربه سبيه عن الوضع السياسي والجدار العازل بين روج أفا وشنكال. الساعة 10:00 ( مرفق بالصور والفيديو ).

أكد اتحاد المرأة الإيزيدية في روج آفا أن جدار الفصل بين شنكال وروج آفا امتداد لخندق الخيانة عام 2014 أثناء هجمات مرتزقة داعش على شنكال بوصفه بناء الجدار بإتمام ما لم يستطع داعش إتمامه؛ وهي إبادة المجتمع الإيزيدي. ( مرفق بالصور والفيديو ).

أكد سكان ناحية الدرباسية الحدودية على المقاومة والنضال والتمسك بالأرض في وجه هجمات دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها على مناطقهم، مشددين على ضرورة اتخاذ الحماية الذاتية المستمدة من فكر وفلسفة القائد أوجلان سبيلاً لهم. ".( مرفق بالصور والفيديو ).

أكد عضو اللجنة المركزية في الحزب اليساري الكردي في سوريا، كاميران كنجو، أن حرية شعوب المنطقة متعلقة بالحرية الجسدية للقائد أوجلان، وأوضح أن دولة الاحتلال التركي والدول الرأسمالية لها مخاوف كبيرة من مشروع الأمة الديمقراطية، لذا تشدد العزلة على القائد. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد عضو ديوان الرئاسة المشتركة لـ KCDK-E، أحمد حبش، أن زيارة مسرور البرزاني إلى تركيا، دليل على استمرار مخططات التحضير لهجوم مشترك ووشيك على مناطق الدفاع المشروع، مشبهاً لقاءهما بلقاء رئيس بأحد مرؤوسيه.

حوار

آلدار خليل: "لن تُكسر إرادة هذا الشعب من خلال التجويع، والتعطيش، وقطع الاحتياجات المعيشية والحد من إمداده بالأدوية. فلم تُكسر إرادتهم هذه رغم كل الهجمات التي شُنّت ضدهم، ولا يمكن كسرها من خلال الحصار".( مرفق بالصور والفيديو ).

تقرير

تمرّ اليوم على السوريين، ذكرى جلاء المستعمر، إلا أن البلاد ومنذ السنوات الأولى التي أعقبت هذا الجلاء سارت بخطوات ثابتة نحو استعمارات واحتلالات جديدة، فمن الانقلابات وفرض حكم الحزب القومي الواحد وصولاً إلى تحول ما تسمى المعارضة إلى أداة بيد الطامعين، كلها ظروف أدت إلى وقوع سوريا بيد محتلين كثر أخطرهم تركيا، فما هي خيارات السوريين؟

العالم

استهدفت إسرائيل مواقع عسكرية تابعة للمجموعات الإيرانية في سوريا، في حين تدرس قوى الإطار التنسيقي جميع الخيارات المتاحة أمامها للخروج من الأزمة السياسية، من بينها التجديد لحكومة مصطفى الكاظمي.

ANHA