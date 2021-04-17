مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 17-4-2021

-شجب أهالي مدينة قامشلو الاستهداف الأخير لمنزل القائد أوجلان في قرية علبلور بمدينة كوباني، واعتبروه أمرًا غير أخلاقي يهدف إلى محو ذاكرة أبناء المنطقة، مؤكدين أن الشعب ليس بمعزل عن القائد وفكره. (مرفق بالصور والفيديو).

-تمرّ اليوم على السوريين، الذكرى الـ 75 لجلاء المستعمر، لكن فرحتهم لم تدم طويلًا، فمنذ السنوات الأولى التي أعقبت هذا الجلاء وحتى الآن، شهدت سوريا ظروفًا أدّت إلى وقوعها بيد محتلين كثر، بدءًا بالانقلابات وفرض حكم الحزب القومي الواحد وصولًا إلى ارتماء ما تسمّى المعارضة في أحضان الطامعين وأخطرهم تركيا، فما هي خيارات السوريين؟ (مرفق بالصور).

-لم يفلح العثمانيون الذين احتلوا مناطق واسعة قبل قرون، في إخضاع قبائل البدو الرحالة، إذ كانوا يجابَهون بمقاومة قوية منها عندما يتعلق الأمر بمحاولات احتلال الأراضي والتعرض للثقافة والتاريخ، والأمر لا يختلف اليوم مع أحفادهم، حيث يقف البدو في خندق المقاومة ضد الاحتلال التركي شمال سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

-بيّن سكرتير حزب الخضر الكردستاني، لقمان أحمي، أن السبب الرئيس وراء انتشار فيروس كورونا في العالم يأتي نتيجة بحوث واختبارات طبية من قبل الدول الرأسمالية، مرجحا أسباب انتشار الفيروس في مناطق شمال وشرق سوريا عدم وعي الأهالي بخطورة الفيروس، والحصار المفروض على المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-بيّن السكرتير العام لحزب اليسار الديمقراطي السوري أن مخيم الهول أصبح مقرًّا لتدريب الإرهابيين من قبل تركيا، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته. كما طالب بإنشاء محكمة دولية لمحاكمة مرتزقة داعش المعتقلين. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-"أنا على ثقة أنّ أبناء عفرين سيتركون بصمة في ثورتنا وسينتصرون" هذا ما لفتت إليه الأم زينب عمر من أحاديث القائد عبد الله أوجلان أثناء لقائها به في أعوام التسعينات، وعاهدت بالعمل لخدمة الثورة. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-بدأ مزارعو مدينة منبج وريفها بزراعة شتول الخضروات الصيفية، فيما يشهد هذا العام ازديادًا في المساحات المزروعة بالخضروات، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-تستمر المناشدات والمطالبات بالتقيّد بقرارات الحظر الكلّي، لتفادي كارثة إنسانية بسبب ازدياد انتشار فيروس كورونا المستجد بمرحلته الثالثة في منطقة إقليم الفرات، وسط استهتار واستهزاء الأهالي بالفيروس الخطير. (مرفق بالصور والفيديو).

-أثار قلة هطول الأمطار العام الجاري مخاوف المزارعين ومربي الماشية وأهالي إقليم الجزيرة على خسارة الموسم الزراعي هذه السنة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA