مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 17-4-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-في ظل انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم والانشغال به، يستغل الاحتلال التركي ومرتزقته الفرصة لزيادة استهدافهم وقصفهم لمهجري عفرين القاطنين في قرى ناحية شيراوا، ما يشكل خطراً مزدوجاً على حياة الأهالي، فمن جهة يضطرون التزام المنازل لمواجهة كورونا، ومن جهة أخرى يخشون من أن يؤدي القصف إلى هدم المنازل فوق رؤوسهم. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-رغم مرور 74 عاماً على إعلان قيام الجمهورية السورية بعد جلاء آخر جندي فرنسي عن أرض البلاد، إلا أنها تعيش هذه المرة مرحلة انتداب واحتلال في نفس الوقت، فهل سيكون للشعب السوري كلمته أيضاً في هذه المرحلة لدحر الاحتلال؟.(مرفق بالصور).

سياسة

-أوضح مثقفون من مقاطعة كوباني أن الدولة التركية تنتهك القوانين الدولية المتعلقة بحقوق السجناء والسياسيين منهم بشكل خاص، من خلال التكتم على أوضاعهم الصحية في ظل تفشي فيروس كورونا في تركيا. (مرفق بالصور والفيديو).

-اعتبرت عائشة حسو أن الموقف الذي اتخذته الحكومة العراقية باستنكار الهجوم التركي على مخيم مخمور غير كاف، وحمّلت الحكومتين العراقية وإقليم كردستان مسؤولية الهجوم التركي، ودعت الحكومة العراقية إلى إغلاق أجوائها أمام الطائرات التركية. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-نتيجة غلاء الأسعار، ولتأمين احتياجاتهم في ظل الحظر المفروض على كافة مناطق شمال وشرق سوريا، عمد بعض أهالي ريف الشدادي إلى زراعة الخضروات المنزلية. (مرفق بالصور والفيديو).

-يشرف عدد من الأسر العفرينية، ممن هجروا قسراً من مناطقهم إلى الشهباء، على مشروع زراعي فريد، المشروع الذي ينتج سنوياً مئات الآلاف من الغراس والشتل، من شأنه إصلاح الدمار الذي ألحقه المرتزقة بالقطاع الزراعي في مقاطعة الشهباء. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA